Arthur Frota: DeepSeek: lições para empreendedores

Foto: Arquivo Pessoal Arthur Frota. Empreendedor serial e especialista em Tecnologia e Startups.

Recentmente, assistimos a um dos episódios mais impactantes na história recente da tecnologia e do mercado financeiro. A startup chinesa DeepSeek, fundada em 2023, lançou o modelo de inteligência artificial R1, desafiando gigantes como OpenAI, Google e Microsoft. O diferencial? Baixo custo de desenvolvimento, capaz de alcançar resultados próximos aos das soluções de grandes empresas.

Ações de empresas de tecnologia caíram drasticamente, resultando em uma perda estimada em mais de US$ 1 trilhão. A Nvidia, fornecedora líder de chips para inteligência artificial, registrou uma queda de 17%, o que representa a maior destruição de valor em um único dia na história da bolsa, com uma perda de US$ 589 bilhões.

O modelo R1 foi desenvolvido com um orçamento de apenas US$ 6 milhões, utilizando chips Nvidia menos avançados, enquanto empresas como a OpenAI investiram milhões em infraestrutura. Isso evidencia que inovação não é apenas sobre o volume de recursos, mas sobre eficiência e estratégia. Porém, o novo modelo apresenta limitações, como evitar tópicos politicamente sensíveis na China, o que levanta questões sobre transparência e independência tecnológica.

A experiência da DeepSeek provou para nós, empreendedores, ser possível alcançar grandes resultados com investimentos menores, reforçando que o essencial não é o quanto se gasta, mas como se gasta.

Além disso, desafiou gigantes tecnológicas a repensar o modelo tradicional de desenvolvimento, lembrando-nos de que o status quo pode (e deve) ser questionado.

A queda de gigantes como Nvidia e Microsoft reflete a rapidez com que o mercado pode mudar e é preciso estar atento às tendências.

Por fim, o caso reforça que em um mercado conectado, é preciso pensar globalmente, pois soluções escaláveis têm maiores chances de prosperar.

A ascensão da DeepSeek é um marco na história da tecnologia e nos lembra que as oportunidades surgem quando pensamos diferente e desafiamos os padrões estabelecidos. Para nós, empreendedores, o recado é claro: fazer mais com menos, inovar e estar preparado para mudanças são os pilares do sucesso.