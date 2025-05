Fernanda Aires: Pereiro, a cidade que cresce

Foto: Arquivo Pessoal Fernanda Aires. Jornalista.

A caminho de mais uma obra concluída, converso com o ex-prefeito de Pereiro, Neto Estevam. Ele carrega no nome a mesma raiz do fundador da Brisanet - a gigante das telecomunicações que impulsionou a economia local. Enquanto seguimos por ruas asfaltadas e iluminadas, símbolos do avanço que tomou conta do município, Neto reflete sobre os passos de sua gestão.

"Quando assumi a Prefeitura, sabia que tinha um grande desafio pela frente. Nossa missão sempre foi priorizar o bem-estar da população, buscar recursos e investir onde realmente importa", diz ele, observando o ritmo da pavimentação no sítio Carvão.

Os números confirmam o crescimento. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Pereiro lidera o Índice de Dimensão Econômica no estado, alcançando 0,8577 pontos. O dado traduz o equilíbrio entre desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, resultado da soma entre investimentos públicos eficientes e a força do setor privado.

A cidade mudou. Creches foram abertas, o Hospital Municipal passa por reformas, e a educação avançou com escolas climatizadas e transporte escolar renovado. No alto da serra, o Cristo Redentor testemunha a transformação: lazer e esporte ganharam espaço com a construção de quadras e a revitalização dos pontos turísticos.

Infraestrutura e mobilidade também evoluíram. O asfalto chegou às ruas, o calçamento melhorou o acesso na zona rural, e ônibus equipados garantem o transporte de pacientes a Fortaleza. "Administrar uma cidade não é só fazer obras, é cuidar das pessoas", destaca Neto. "Sempre pagamos o funcionalismo em dia e buscamos parcerias estratégicas para ampliar os recursos."

Agora, com a continuidade da administração dentro da família Estevam, o atual prefeito, Zé de Moacir, segue adiante, consolidando projetos e mantendo Pereiro no caminho do crescimento.

O município se firma como um modelo de desenvolvimento no interior do Ceará, onde gestão pública e setor privado se entrelaçam para moldar um futuro promissor. Como Neto me diz ao final da caminhada: "Construir um Pereiro melhor não é apenas um projeto político, é um desejo pessoal. E seguiremos nessa missão."