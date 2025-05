Acrisio Sena: Transformação digital e o futuro do Ceará

Foto: arquivo pessoal Acrísio Sena

A inteligência artificial (IA) já não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Tecnologias como ChatGPT e Gemini estão revolucionando setores essenciais como saúde, educação, segurança e indústria. Grandes potências, como Estados Unidos e China, tratam a IA como uma questão de soberania nacional, investindo pesadamente em inovação e controle tecnológico. O Brasil, especialmente o Ceará, precisa traçar seu próprio caminho, com uma estratégia que una desenvolvimento tecnológico, inclusão social e uma visão estruturante de longo prazo.

Fortaleza se destaca como um dos maiores hubs de telecomunicações do mundo, com infraestrutura robusta de fibra óptica e data centers. O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Ceará cresce acima da média nacional, impulsionado por universidades e startups. No entanto, para garantir um futuro sustentável e justo, é essencial que esse avanço tecnológico chegue ao interior do estado, proporcionando formação para os jovens e criando oportunidades para que desenvolvam soluções inovadoras em suas próprias comunidades.

A transformação digital também deve acontecer na esfera pública. O setor produtivo precisa de suporte para enfrentar os desafios da digitalização, e o Estado deve se preparar para os impactos dessa revolução. Políticas públicas eficazes são fundamentais para garantir que o Ceará não apenas consuma tecnologia, mas também a desenvolva de forma soberana, ética e voltada para o interesse público.

Nesse contexto, as frentes parlamentares desempenham um papel estratégico. Defendo a criação da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Transformação Digital como um espaço permanente de diálogo, articulação e formulação de políticas públicas. Essa frente reunirá universidades, setor produtivo, movimentos sociais e governo para promover um debate qualificado e construir soluções coletivas.

O Ceará tem potencial para ser um protagonista na revolução digital, mas isso exige planejamento, investimento e compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo.