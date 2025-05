Cinema e educação

O cinema é muito mais que uma forma de entretenimento: é uma poderosa ferramenta educativa, capaz de enriquecer o processo de aprendizagem e estimular o pensamento crítico. Ao integrar filmes e documentários no ambiente escolar, professores podem tornar os conteúdos mais dinâmicos, facilitar a compreensão de temas complexos e promover debates significativos.

Há tempos que a sétima arte tem dado indícios de sua importante colaboração na formação humana como uma ferramenta de educação. Jean-Claude Bernardet reforça a ideia ao afirmar que "a imagem em movimento tem o poder único de emocionar e fixar conhecimento, tornando-se uma aliada da educação".

Sendo vanguardista e tendo sempre um olhar especial para a cultura, o Colégio Daulia Bringel, em Fortaleza, criou, em 2024, uma academia de cinema e audiovisual com seus alunos, estabelecendo uma parceria com a Academia Cearense de Cinema, com o intuito de fomentar ainda mais a cultura.

Trata-se de uma academia formada por adolescentes do ensino médio que têm grande admiração pelo audiovisual. Eles reúnem-se semanalmente com o coordenador, um professor especialista na área, fazem programações filmográficas com debates e escrevem artigos de crítica cinematográfica, além de um podcast temático. Os patronos da academia são cineastas e intelectuais cearenses e nacionais, como Rosemberg Cariry e Walter Salles.

Que projetos como esse continuem a surgir no cenário educacional, impulsionando cada vez mais a cultura em meio a juventude do nosso Estado.