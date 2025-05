Eleições 2026: vão esconder o aquário novamente?

A oligarquia PT e PDT não tinha como dar certo. E o estrago ocorrido no Ceará se repete a nível nacional. Como diz o jargão do futebol quando adivinhamos o resultado da partida, “eu já sabia”! E os cearenses sabem do que estou falando, pois têm sofrido na pele os estragos cometidos por eles para transformar a “Terra da Luz” em “Terra das trevas” com descaso na segurança e prática da cooptação por projeto de poder. Nem bem esfriaram os escândalos do mensalão e do petrolão, essa turma se junta a Lula 3 e golpeia o brasileiro com um dos esquemas mais perversos de desvio: o roubo a aposentados, em que a maioria dos prejudicados são nordestinos assalariados. Empresas de fachada operavam à vontade no Ceará e estima-se que o prejuízo, entre descontos e créditos consignados indevidos, ultrapasse R$100 bilhões. Para investigar a fundo e não deixar esses roubos impunes, propus uma CPI, já que muitos “voltaram à cena do CR1M3”, como outrora disse o vice-presidente Alckmin. Mas aqui no Ceará essa mesma dupla PT/PDT, de figuras carimbadas, também tem seus escárnios recentes com o dinheiro alheio.

Temos um “elefante branco”, que deveria ser um aquário na Praia de Iracema, orçado inicialmente em R$300 milhões, em 2009. Anos depois e com R$130 milhões gastos, encontra-se abandonado. Nas eleições de 2018, a oligarquia PT/PDT tentou esconder o gigantesco desperdício, gerando falsa expectativa de parceria com tradicional grupo empresarial do estado. Era jogada de marketing para evitar desgaste eleitoral. Passada a eleição, coincidentemente, o tal acordo foi desfeito. Agora, às vésperas de uma nova eleição, vêm anunciar que o fracassado aquário dará lugar a um hospital Universitário, o Walter Cantídio, Campus UFC- Sede Praia. Sim, vão construir um hospital em um ponto turístico, descentralizado dos usuários. A quem servirá tal manobra? Enquanto isso, o Ceará continua tomando empréstimos bilionários para rolar dívidas, sem cortar despesas, e negligenciando ações urgentes contra a violência, deixando facções aterrorizarem nossos conterrâneos.

Diante das tragédias assistidas diariamente, desde março pedi intervenção federal na segurança cearense, medida ignorada pelo presidente… Mas pudera, o condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro relativiza até roubo de celular… Por que se preocuparia? Certa estava minha avó que dizia: ou aprendemos pelo amor ou pela dor. Acorda, Ceará! Paz & Bem!