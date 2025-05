Francisco Teixeira Jr.: Founders Além-Mar

“O Atlântico já não separa — ele une.” Entre Fortaleza e Lisboa, uma rota estratégica se consolida, conectando startups brasileiras e portuguesas em um ecossistema vibrante. Portugal viu um crescimento de 27% no número de startups entre 2022 e 2024, passando de 3.713 para 4.719, segundo dados da Startup Portugal, IDC e Informa D&B. O país se posiciona como um dos principais destinos para quem busca internacionalização com estrutura sólida e incentivos como o IFICI, programas como Avançar e Mar2030, opções de stock options e redução do IRC.

Além disso, o ambiente de inovação português conta com aceleradoras, parques tecnológicos e hubs criativos que favorecem a experimentação e a conexão com mercados globais, especialmente europeus. É hoje um dos mais dinâmicos da Europa, impulsionado por políticas públicas estratégicas.

Fortaleza, por sua vez, desponta como hub em direção ao Atlântico, articulando talentos e soluções entre América Latina e Europa, e chegando ao velho continente por meio de Portugal. Mas internacionalizar vai além de escalar produtos: exige segurança jurídica, governança e estratégias consistentes. É nessa interseção que unimos nossos olhares — inovação e governança — para apoiar fundadores na jornada até a escala internacional.

No que tange às questões jurídicas, um framework bem estruturado é o que transforma boas ideias em negócios sustentáveis. Ferramentas como Sociedades de Propósito Específico (SPEs), holdings e acordos societários claros são essenciais para proteger ativos, cumprir legislações como a LGPD e a GDPR e atrair fundos estratégicos como o Portugal Ventures. Um acordo de sócios bem alinhado e métricas vinculadas à organização societária são, muitas vezes, o divisor de águas entre uma startup promissora e um empreendimento de alto impacto.

O ecossistema Brasil–Portugal oferece hoje oportunidades sem precedentes para quem busca não apenas crescer, mas construir negócios sólidos, éticos e preparados para competir em escala global. A nova rota além-mar está aberta — e o futuro pertence a quem se prepara para navegar com estratégia e visão.