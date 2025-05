Yunare Marinho Targino: Letramento digital na China

Lendo e ouvindo as divulgações diárias nos mercados financeiros, lembrei-me e conectei com o que presenciei, em agosto de 2024, quando estive participando de uma missão digital na China. Observei e vi em Beijing uma jornada cultural que deu início em 2014 com o chamado “envelope vermelho”. Uma ideia inovadora da maior empresa de tecnologia chinesa, a Tencent, inspirada na cultura do Ano Novo Chinês, época em que as famílias, ao invés de presentes, como no Ocidente, trocam envelopes com dinheiro.

A ideia foi estimular o uso do QR code na população, utilizando a tradição do envelope. Sempre neste período falta dinheiro nos caixas eletrônicos, devido ao tamanho da população. A Tencent enviou então ao público, dentro de um envelope vermelho, 1 Yan, com um código QR que oferecia acesso a dinheiro. Hoje, vemos vídeos de comerciantes e agricultores vendendo seus produtos e fazendo transferências com uso do QR. Sacada de mestre da Tencent, que daí por diante entendeu-se que a cultura reconhece o investimento no letramento que traz melhorias na vida e na experiência das pessoas.

Na China atual, vemos o impulsionar do governo para manter na base da educação escolar uma formação obrigatória em IA para preparar novas gerações para o futuro digital. Já não existe o dinheiro plástico na China, está tudo no Alipay e no Wechat da Alibaba. A visita ao supermercado do futuro é feita com QR code, com o qual vemos a história do produto, sua composição, modo de preparo, receitas, avaliações e a possibilidade do consumidor pedir para receber em casa.

Em outro local, na entrada era realizado uma leitura facial e da palma da mão. No espaço, câmeras para acompanhamento da pessoa, possibilitando, ao tocar em um produto e retirá-lo da gôndola, na saída da catraca, seu valor ser automaticamente debitado de sua conta bancária registrada no Alipay.

Participamos da feira WAIC World Artificial Inteligence Conference 2024, em Shanghai, e vimos que 10% dos investimentos vão para educação, o que possibilita formar PHDs voltados para projetos que retornam ao Estado, acelerando o crescimento do país. O que nos impede de transformar o Brasil?