Foto: AurÉlio Alves SOLONOPOLE, CEARÁ, BRASIL- 24.04.2025: vacas na estrada. CE-375 em direção a cidaed de Solonopole. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O trabalho do fotojornalista é enxergar o seu entorno. Esta foto apareceu ao acaso na volta de um outro projeto. Estávamos na CE-375, próximo à cidade de Solonópole, e encontramos este rebanho na estrada. Desci correndo do carro com a câmera em punho fazendo fotos daquele momento. Em seguida, subi o drone o mais rápido que pude para conseguir pegar esse rebanho bem no meio da estrada. Estar sempre preparado faz parte do trabalho para não perder oportunidades como estas.