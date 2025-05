Desde criança tive uma formação religiosa com jesuítas, orientado por meu pai e por alguns tios que seguiam os princípios e regras da forma de ser e de viver dessa ordem do catolicismo, tais como verdade, disciplina e simplicidade.

Isso deixou-me muito contente quando, em 2013, passamos a ter o primeiro papa jesuíta da história da Igreja Católica.

Comparado com outros, o papado de Francisco foi curto, apenas 12 anos. Mesmo assim ele promoveu uma transformação há muito necessária na nossa Igreja, embora tendo causado algumas cisões na sua alta hierarquia e entre fiéis.

Enquanto Sumo Pontífice ele foi firme na sua colocação do evangelho como guia dos católicos e do catolicismo.

O tempo da fé do papa Francisco não era o imediatismo. Ele pensava e agia para o longo prazo. Por isso, logo ao chegar, fez uma limpeza nas pompas do Vaticano, projetando o que almejava para o mundo cristão.

O exemplo estava no seu próprio comportamento como pessoa, quando optou por habitar e transformar em residência oficial de seu pontificado uma casa de hóspedes ao lado da Basílica de São Pedro, na Praça de Santa Marta.

Fazia suas refeições com cardeais, bispos e prestadores de serviços no restaurante comum dessa casa, onde os ouvia, com o intuito de tornar o exercício do papado uma missão de simplicidade e de igualdade.

Ao fazer isso, valia-se das inspirações do Espírito Santo, sem preocupação de ser ou não entendido no primeiro momento, porém ancorado na fé de que o tempo o ajudaria.

Foram muitas as simbologias de austeridade e não ostentação utilizadas pelo saudoso papa Francisco. Seu crucifixo e seu anel eram de ferro, dispensando o ouro de 18 quilates; e seu carro era popular, e não um veículo luxuoso.

Assim, ele foi demostrando quem era, ao que tinha vindo e por que escolhera o nome de Francisco, em reverência ao santo dos pobres e da natureza.

Francisco foi o papa da defesa do planeta, da maneira sensível, racional e sustentável de utilizar os seus recursos; foi o papa da paz e da congregação da humanidade.

Que o seu substituto seja capaz de seguir o tempo da sua fé.