O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL (IAB) tem como presidente, desde outubro de 2023, o cearense, que estará no mandato até 2026. Ele já foi presidente do IAB-CE, vice-presidente do IAB Nordeste, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE) e secretário geral do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP)