PASSAGEM TUCANA

Com história ligada ao PCB, Maria da Natividade esteve na sessão de instalação do PSDB no Ceará e assinou a ata, juntamente de Moema ão Thiago, Beni Veras, Francisco Antônio Barros Farias, César Augusto Couto Martins, Luís de Melo Andrade Filho e Luzia Leite Ferreira. A reunião ocorreu em 3 de março de 1989, no apartamento na rua Silva Paulet, 2355, bloco D, apartamento 205. O PCB tinha longa trajetória na ilegalidade e acabara de se reorganizar, após a Constituição de 1988. Coincidentemente, dois dias depois, em 5 de março, chegou a Fortaleza Roberto Freire, deputado pernambucano que seria candidato a presidente pelo PSDB naquele ano. Em 1992, transformaria o PCB em PPS