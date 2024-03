Lula e Macron anunciam plano para arrecadar R$ 5 bi para Amazônia

Foto: LUDOVIC MARIN / AFP LULA esteve ontem com Macron e Raoni no Pará

O presidente francês, Emmanuel Macron, que iniciou nesta terça, 26, em Belém, uma visita de três dias ao Brasil, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançaram um plano para arrecadar mais de R$ 5 bilhões para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa, território ultramarino da França na América do Sul.

Segundo declaração conjunta dos governos dos dois países, o investimento será realizado nos próximos quatro anos e terá colaboração de bancos públicos brasileiros e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Além disso, há a previsão de investimentos privados. O anúncio faz parte de uma agenda internacional que ambos os líderes impulsionarão em preparação para a COP-30 do clima, em Belém, em 2025.

Após se encontrarem na capital paraense, Macron e Lula embarcaram em um pequeno barco que os levou à Ilha do Combu. O presidente francês disse que a Floresta Amazônica é "cobiçada" e prometeu apoiar a causa indígena de comunidades brasileiras. Na ilha, ele condecorou o cacique Raoni Metuktire, do povo Caiapó, com o título de cavalheiro da Legião de Honra, a mais alta distinção francesa.

Ferrovia

Durante a cerimônia, Raoni tocou em um ponto incômodo e apelou ao presidente Lula que não permita a conclusão das obras de uma das principais ferrovias de interesse do agronegócio brasileiro, a "Ferrogrão", entre Sinop (MT) e Mirituba (PA).

A ferrovia enfrenta rejeição de indígenas e ambientalistas por seus possíveis impactos na conservação florestal, mas é considerada estratégica para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Lula não respondeu ao pedido de Raoni. O cacique chamou Lula de "irmão" e Macron, de "filho".

Sarkozy

Já no fim do encontro, cujo cronograma acabou atrasando, Lula trocou o nome de Macron pelo de Nicolas Sarkozy, presidente francês de 2007 a 2012. Sarkozy e Lula foram contemporâneos, quando o petista estava em seu segundo mandato à frente do Planalto.

Lula se confundiu ao dar uma declaração rápida para explicar a pressa em encerrar a solenidade. "Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite (plateia diz que o nome é Macron). Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje (ontem) à noite", corrigiu o brasileiro. Hoje, o presidente francês visitará a base naval de Itaguaí, no Rio, e depois viajará para São Paulo e Brasília.