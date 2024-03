Girão critica Camilo e troca-troca de cadeira no Senado: "Tapa na cara do cearense"

Foto: Samuel Setubal / O POVO SENADOR Eduardo Girão é pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e aliados do petista por conta das trocas na cadeira do Senado para a qual o ex-governador foi eleito em 2022.

Como se tornou ministro, Camilo se licenciou do cargo, abrindo espaço para a suplente, Augusta Brito (PT), que, recentemente, anunciou que vai se licenciar e ceder a vaga para a segunda suplente Janaina Farias (PT).



Questionado sobre o desempenho do governo Lula e sobre como enxergava o programa Pé De Meia, implementado por Camilo, Girão pregou cautela e posteriormente fez críticas aos petistas. “Vejo, sem criticar a medida que vamos ver a implementação, mas vejo que esse governo é de espuma. Um governo onde nas contas há um déficit absurdo. Conseguiu jogar o país num abismo nas contas públicas. Um governo que flerta com ditaduras de outros países. A gente se preocupa que nível de eficácia vai ter”.

Posteriormente, o senador expressou preocupação com o jogo político que chamou de projeto de “poder pelo poder” implementado pelos governistas. “O Camilo foi votado para ser senador e eu denunciava na época da campanha que se o Lula ganhasse ele sairia. Não sou médium, mas vi que o jogo era esse".

E seguiu: "Agora o cearense leva outro tapa na cara; a Augusta, suplente dele, saindo para um jogo político com a Janaína, nada contra a secretaria, mas é porque ela (Janaína) vai ser candidata (nas eleições de 2024) e se torna palanque. Esse tipo de coisa, vindo dessas pessoas que só pensam em poder pelo poder, eu já tenho um receio”, completou o parlamentar após participar de entrevista na Rádio O POVO CBN, nessa quarta-feira, 27.

Janaína é pré-candidata à prefeitura de Crateús e tem atuação próxima a Camilo desde que o petista foi governador do Ceará. Atualmente, ela lidera a Assessoria Especial do Ministério da Educação (MEC).

Em fevereiro deste ano, Camilo confirmou a pré-candidatura da aliada, reforçando apoio dos principais líderes petistas. “Terá todo o meu apoio. Terá todo apoio do presidente Lula. Todo apoio do governador Elmano”, pontuou na ocasião.

A licença de Augusta Brito, conforme informou a assessoria da senadora à época do anúncio, será com o intuito de "cuidar de assuntos no Estado junto aos municípios cearenses". A licença está prevista para ter início no dia 1º de abril de 2024.