Mais de dez secretários de Sarto irão se desincompatibilizar próxima semana

Foto: Samuel Setubal ABRIL será de mudanças no secretariado de José Sarto

A gestão do prefeito José Sarto (PDT) está prestes a passar por dança das cadeiras e pelo menos dez secretários da Prefeitura irão se desincompatibilizar do cargo na próxima semana, prazo final para as eleições municipais de outubro, conforme exige o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O processo ocorrerá para ajustes visando a disputa do pleito de 2024. Aqueles secretários que irão concorrer devem se desincompatibilizar, tanto os que são vereadores licenciados como os que pleiteiam um mandato.

Confira os secretários que deverão se desincompatibilizar do cargo:

Elpídio Nogueira - Cultura

Ozires Pontes - Esporte e Lazer

Kamyla Castro - Regional 1

Rennys Frota - Regional 2

Pedro França - Regional 3

Natália Rios - Regional 4

Marcel Colares - Regional 6

Benigno Júnior - Regional 7

Fábio Rúbens - Regional 8

Ésio Feitosa - Regional 9 Eduardo Holanda - Segurança Cidadã Dalila Saldanha - Educação

As alterações podem provocar mudanças na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já que dois dos titulares de pastas têm assentos no Legislativo da Capital: Fábio Rubens e Elpídio Nogueira. Além disso, houve modificação recente com a decisão de Renan Colares (PDT) de tentar reeleição. Ele era titular da Regional VI até outubro de 2023 quando retornou à Câmara.

Em seu lugar, estava atuando seu irmão Marcel Colares. Agora, haverá uma troca: Marcel irá disputar a vaga hoje ocupada pelo irmão, enquanto Renan deve reassumir a chefia da Regional VI. Os dois são filhos do deputado estadual Fernando Hugo (PSD).

Há duas semanas, o prefeito Sarto confirmou que haveria mudanças em sua gestão anunciadas no fim do mês de março, e que a prioridade é hierarquizar o que é mais importante. Ele porém, não quis anunciar nomes, mas o seu líder na Câmara Municipal, o vereador Iraguassú Filho (PDT), confirmou alguns para O POVO.

O prefeito havia adiantado que não haveria trocas em duas das principais secretarias, Saúde e Educação."Saúde e Educação não, até porque são duas pastas que estão dando um resultado fantástico", afirmou José Sarto.

Na metade do mandato, Sarto fez uma reforma do secretariado, mexendo em 13 pastas e órgãos ligados à Prefeitura, dentre eles a secretaria da Saúde, o próprio IJF e no comando das regionais. Alguns meses depois, fez três novas modificações em pastas que já tinham sido mudadas nesta leva.

Na época, o médico Galeno Taumaturgo assumiu a Secretaria da Saúde e Fábio Rubens assumiu o comando da Regional 8. Em ambos os casos, os secretários anteriores estavam no cargos foram exonerados após menos de três meses. Depois, João Marcos Maia, auditor fiscal do Estado, foi anunciado para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Ele substituiu Marcelo Pinheiro. (colaborou Júlia Duarte)