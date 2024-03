Sete chapas do PT se inscrevem para definição de candidatura em Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles/O POVO EXECUTIVA do PT se reuniu para tratar questões do processo interno de escolha

O PT encerrou nessa quarta-feira, 27, as inscrições das chapas de delegados partidários que escolherão o nome que representará o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sete chapas foram inscritas e poderão receber votos dos filiados no dia 7 de abril. Dos pré-candidatos petistas, apenas o assessor especial do Governo do Estado Artur Bruno não apresentará chapa, conforme informou ao O POVO.

Alguns dos filiados que anunciaram apoio refletem o trabalho interno dos pré-candidatos em tentar se viabilizar internamente na sigla. Na primeira etapa da escolha do candidato, no dia 7 de abril, 200 delegados serão eleitos no total, para que, na segunda etapa, esses representantes possam votar durante Encontro Municipal do dia 21 de abril, no nome que será o candidato do PT para concorrer na Capital.

Em publicações nas redes sociais, Evandro Leitão, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, todos pré-candidatos do PT, demarcaram e anunciaram as chapas que os apoiam e, ainda, alguns nomes que irão representar os grupos, caso eleitos internamente.

A chapa de Guilherme é apoiada pelo vereador Dr. Vicente e pela ex-secretária de Educação, Ana Maria Fontenele. A de Luizianne, pelo superintendente do Ibama, Deodato Ramalho, e pela vereadora Adriana Almeida. No caso de Larissa, há o apoio do advogado e membro da Comissão da Anistia, Marcelo Uchoa, e o multi-instrumentista Gustavo Portela.

O grupo de Evandro, como já mostrado por movimentações anteriores, aglutina quatro chapas com algumas lideranças como Professor Pinheiro, o deputado federal José Airton, e o deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães.

A proporção de votos que cada chapa conseguir resulta na quantidade de delegados que ela terá. Na prática, funciona assim: em uma chapa de 140 candidatos, por exemplo, na votação do dia 7, o grupo tendo 20% dos votos, poderá eleger 20% de 200 (total de vagas para delegados que votam), ou seja, 40 delegados.

Por consenso, o diretório municipal do PT aprovou que a candidatura da sigla na eleições em Fortaleza será escolhida por meio de um encontro, o que evitará o uso das prévias como processo de escolha. No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.

Em reunião realizada nessa quarta-feira, a Executiva municipal tratou dos detalhes técnicos-administrativos do processo. Segundo o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, a organização definirá pontos como 17 locais de votação, 32 urnas, mesários e fiscais.

Confira o panorama das chapas do PT

Guilherme Sampaio

- Chapa 123 - Nosso Partido, Nossa Fortaleza

- ⁠200 componentes

- ⁠Apoiada por: vereador Dr. Vicente; ex-secretária de Educação Dra. Ana Maria Fontenele; médico psiquiatra Dr. Valton Miranda

Larissa Gaspar

- Chapa 140 - Por Uma Fortaleza do Povo

- ⁠140 componentes

- ⁠Apoiada por: Nilze Costa e Silva, Angela Uchoa, Paulo Roberto Ximenes, Marcelo Uchoa, Gustavo Portela, Aline Saraiva

Luizianne Lins

- Chapa 100 - Luizianne Prefeita

- ⁠200 a 300 componentes

- ⁠Apoiada por: Deodato Ramalho, Mariana Lacerda, Roberto Gomes, Vereadora Adriana, Ana Lúcia Vitorino, Wládia Fernandes, Rafael Tomyama, Eudes Bayma, Vaumick Ribeiro

Evandro Leitão

- Chapa 110 - Unidade Petista Rumo à Vitória

- ⁠Chapa 120 - Unidade Ação Popular

- ⁠Chapa 150 - Unidade e Esperança MPT/MS/EPS

- Chapa 180 - Unidade por Fortaleza

⁠Apoiada por: Jonas Dezidoro, Miguel Braz, João Aglaylson, Professor Pinheiro, deputado federal José Airton e deputado federal José Guimarães



Artur Bruno

- Não apresentará chapa.

Ao O POVO, Artur Bruno explicou que pretende articular consenso após a eleição dos delegados. Segundo ele, nesta etapa será possível "ter ideia de quem ganhará a disputa" interna. "Tenho defendido que a gente aguarde para que, a partir do dia 7, com esse resultado, possamos fazer esforço por um consenso em busca de um nome".

A ideia de Artur é conversar com todos os pré-candidatos a fim de que o grupo escolha esse caminho. Não sendo possível o consenso acerca de um escolhido, ele sugere que o apoio seja destinado "à candidatura que tiver mais identidade com o que pensa o grupo", resultando, segundo ele, em menos nomes na disputa do dia 21 de abril.

Como vai funcionar



Filiados aptos a votar: mais de 40 mil

Critério: filiação até 08/07/23

Expectativa de votantes: entre 5 a 8 mil

Datas

Até dia 02/04: ajustes nas chapas;

Dia 7: todos os filiados votam nas chapas. A proporção que cada chapa conseguir resulta na quantidade de delegados que ela pode ter;

Dia 21: os delegados eleitos debatem e votam para escolher o candidato que irá representar o partido na disputa pela prefeitura de Fortaleza. (colaborou Júlia Duarte)