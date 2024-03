Lula viaja ao Ceará no dia 5 de abril para visitar Transnordestina

Foto: AURÉLIO ALVES LULA anunciará também obras de infraestrutura hídrica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará o Ceará na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, para ato próximo às obras da Ferrovia Transnordestina, na região de Iguatu, centro-sul do Estado. A informação foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira, 28.

Na ocasião com Lula, também está prevista assinatura da ordem de serviço para as obras do Ramal Salgado e outros anúncios na área de infraestrutura hídrica.

"Lula no Ceará! Confirmamos há pouco a vinda do presidente ao Ceará no próximo dia 5 de abril. A previsão é realizarmos um ato próximo às obras da Ferrovia Transnordestina, na região de Iguatu, onde devem ser anunciadas algumas novidades para nosso estado. Na ocasião, está prevista ainda a ordem de serviço para as obras do Ramal do Salgado e outros anúncios importantes na área de infraestrutura hídrica", anunciou Elmano pelas redes sociais.

Esta será a quarta visita de Lula ao Ceará desde que assumiu o terceiro mandato.

A visita do presidente da República a Iguatu estava prevista para ocorrer em setembro de 2023, mas acabou sendo suspensa. A viagem de Lula ao município se dá agora em momento de disputa interna do PT.

Ilo Neto se filiou para ser candidato a prefeito com os apoios de Elmano e do ministro Camilo Santana, mas o diretório municipal já havia lançado Sá Vilarouca, que acabou deixando o partido por ser contrário ao chegada do novo petista.

Ilo é filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB), que hojé vice-líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), mas é adversário histórico do PT em Iguatu. Ele já foi apoiador do impeachement da presidenta Dilma Rousseff (PT) e chegou a ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso, ele não é visto com bons olhos por quadros mais antigos do PT no município.

Outro político de Iguatu, o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT), aliado do senador Cid Gomes (PSB), colocou o seu nome a disposição para concorrer à Prefeitura. Também adversário de Agenor, o parlamentar afirmou que não irá apoiar Ilo Neto e esteve reunido recentemente com Sá Vilarouca.

A viagem de Lula ao Ceará também ocorre dois dias antes do PT definir os delegados que vão escolher duas semanas depois o pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. Estão na disputa o presidente da Alece, Evandro Leitão, a deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e o assessor especial do Governo do Estado Artur Bruno.

A primeira visita de Lula ao Ceará no atual mandato foi em 12 de maio de 2023. O presidente esteve em Fortaleza para o lançamento do programa de Escolas de Tempo Integral e também no Crato, região do Cariri, para a assinatura do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.

No início de setembro, Lula participou do aniversário dos programas de microcrédito urbano, o Crediamigo, e rural, Agroamigo, na sede do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza. Ele também visitou Juazeiro do Norte em uma parada rápida. O presidente concedeu entrevista exclusiva ao O POVO na ocasião

Em janeiro deste ano, Lula visitou o Ceará para participar do lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA), com assinatura de decreto para criação do campus na capital cearense, na Base Aérea de Fortaleza.