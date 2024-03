A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) organizará série de debates com o tema "Militares e Democracia: 60 anos de 1964". Serão cinco dias de programação, com mesas-redondas, exposição e palestra sobre o assunto, entre os dias 1º e 5 de abril.

O evento, gratuito e aberto ao público, também é organizado pelo Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas (GTeIa), o Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-TERCOA) e o Museu da Fotografia. Os inscritos receberão certificado de participação.

As programações serão realizadas via YouTube ou Microsoft Teams, à exceção da exposição "Imagens que Ardem", no dia 4 de abril, às 18 horas. O evento está marcado para a sede da Esmec, na rua Maranhão do Vale, 70, no bairro Edson Queiroz.

Na segunda-feira, 1º de abril, é realizado ainda o seminário "64 - razões para não esquecer", uma "descomemoração" da data, com discussões sobre a preservação da democracia na sociedade brasileira e cearense.

O seminário será dividido em dois turnos. Durante a manhã, será discutido "O golpe de 1964 e seus impactos na UFC". O debate conta com a participação, dentre outros nomes, da ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele.

Já à tarde, a discussão rodeará o tema "O que resta do golpe? De 1964 a 2024", com início às 14 horas. Dentre os participantes, está o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o escritor e especialista em História Política, Airton de Farias.

A realização é do Memorial da UFC, da Pró-Reitoria de Cultura e da Comissão de Direitos Humanos da universidade (colaborou Ludmyla Barros, especial para O POVO).