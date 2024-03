60 anos após golpe, presença dos militares na política ainda causa instabilidade na democracia

Foto: EVARISTO SA / AFP  Bolsonaro, então presidente, com comandantes e ministros das Forças Armadas

O golpe militar de 1964 completa 60 anos neste domingo, 31 de março, no momento em que generais brasileiros são investigados pela tentativa de outro levante golpista. O de 1964, exitoso em cumprir o objetivo de retirar João Goulart da Presidência, instaurou um regime que permaneceu no poder por 21 anos e não teve responsáveis punidos. O mal-sucedido, de 2022-2023, é investigado pela Polícia Federal (PF) com o desenrolar da operação Tempus Veritatis, nome em latim que significa “hora da verdade”. A investigação mira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assim como membros de seu governo. O capitão reformado do Exército levou os militares de volta ao poder, em 2018, daquela vez pela via eleitoral. Mas, os sinais apontam que ele não estaria disposto a sair da mesma maneira.

A se confirmar a linha de apuração da PF, a trama que visava a manutenção de Bolsonaro no cargo, com ápice na depredação de Brasília em 8 de janeiro de 2023, foi engendrada com a adesão de militares do alto escalão das Forças Armadas. Participaram os generais cearenses quatro estrelas Estevam Cals Theóphilo e Paulo Sérgio Nogueira, este ex-ministro da Defesa. Outros dois de mesma patente foram Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro na campanha presidencial, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sob Bolsonaro.

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi o marco da organização do Exército, deflagrando o processo que levaria à Proclamação da República, em 1889. Os dois primeiros presidentes foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O poder foi devolvido aos civis, com duas exceções de militares eleitos presidentes pelo voto direto — Hermes da Fonseca (1910-1914) e Eurico Gaspar Dutra (1946-1951). Ao longo da primeira metade do século XX, fomentou-se a idealização de um governo militar, a partir da ideia de que as Forças Armadas seriam as únicas capazes de colocar ordem no Brasil.



"O Exército foi uma instituição que assegurou, pela violência, o regime escravocrata. Nesse processo do Brasil imperial, há uma série de acontecimentos, sobretudo com o fim da Guerra do Paraguai, que mostram processo de decadência do modelo escravocrata. Desde 1850, já havia o início da construção de uma imagem dos militares como superiores moralmente às elites oligárquicas, aos políticos liberais. A imprensa militar na década 1850 passa a ajudar a construir essa imagem de superioridade em relação aos civis", explicou ao O POVO Rodrigo Lentz, professor de Ciência Política e autor do livro República de segurança nacional – Militares e política no Brasil (Expressão Popular).

Pesquisador do Instituto Tricontinental e advogado, Lentz destaca haver uma dimensão social decisiva para que as Forças Armadas mantenham seu traço autoritário: as classes dominantes as enxergam como braço armado da manutenção ou da alteração de uma ordem vigente. Na esteira dessa compreensão vem a militarização da política.



“É a dimensão social do Exército que produz essa função: ‘Se for militarizada a escola vai melhorar’. O Exército brasileiro levando água onde as populações não têm água, levando telhas. Nós temos ações de defesa civil onde o Exército está embrenhado. Nós temos um processo social que legitima isso”, adiciona o pesquisador.

“Há uma mentalidade de que alguns assuntos devem ser de autonomia de militares, de que eles são uma força política legítima e de que devem ser incluídos como grande partido político. Por fim, esse cenário produz a política do atual governo que não compreende que o mundo não é mais o mesmo e que usa a mesma estratégia com os militares. Essa estratégia que deu errado continua hoje”, complementa.

Ao final da ditadura militar, a presença política das Forças Armadas passou a ser condenada, resultado dos desgastes das décadas de poder e repressão. Seguiu-se uma geração de governantes que haviam sido perseguidos do regime: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff.

Mas, antes mesmo da eleição de Bolsonaro, havia sinais de recrudescimento da intenção de interferir em questões políticas. Há seis anos, em 2018, o então comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas escreveu no Twitter mensagem ao Supremo Tribunal Federal (STF) em tom de ameaça. Os ministros se preparavam para julgar o habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do réu Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil. Formou-se maioria de 6 a 5 pela negação do benefício ao político, que seria preso em 7 de abril por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

"Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais", escreveu o militar no dia 3 de abril de 2018, na véspera do julgamento. Mais tarde, a condenação seria anulada por atuação parcial de Sergio Moro, conforme entendeu o STF.

A partir de 2019, os militares passaram a ocupar o centro do Poder Executivo como somente havia ocorrido de 1964 a 1985, na ditadura. Em 7 de março de 2019, na cerimônia de aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro, o então presidente Bolsonaro afirmou que "democracia e liberdade" só existem quando suas respectivas Forças Armadas assim o querem. Hoje, confrontados com as investigações sobre planos golpistas, os bolsonaristas passaram a pregar a aprovação de anistia aos acusados de crimes contra a democracia.

Para Lentz, o passado autoritário brasileiro deve ser confrontado. Contudo, em nome da composição e da desmobilização de uma categoria abertamente hostil ao que o atual governo representa, o presidente Lula aposta no apaziguamento sem levar adiante reformas que mexam com a autonomia militar.

Questionado se a conduta conciliadora de José Múcio Monteiro, ministro da Defesa de Lula, permite projetar a tese da anistia ganhando corpo, o pesquisador responde negativamente. “Veja, Múcio é um funcionário do presidente da República. O Múcio se comporta com anuência do presidente. Evidente que o Múcio tem, por decisão do presidente, um perfil de interlocutor com uma força que o presidente tem como absolutamente hostil a ele. O Múcio vai ter sempre essa postura de porta-voz e um negociador do governo e vice-versa”, analisou Lentz.

“Esses movimentos seguem essa tradição de impunidade a militares de alta patente. Acontece que 8 de janeiro instaurou algo inédito na República, um ataque frontal aos símbolos da República. Em razão disso, eu não acredito que vá prosperar entre as elites políticas a ideia de anistia”, afirmou o pesquisador, acrescentando que vê no Judiciário disposição de romper com uma tradição da República, “que é a impunidade e a falta de responsabilização de militares que ocupam o alto escalão”.