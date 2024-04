Augusta abre espaço para Janaína e assumirá cargo de Catanho dia 12

Foto: Reprodução/Instagram @augustabrito SENADORA Augusta Brito e Janaína Farias, segunda suplente

O PT passará por "dança das cadeiras" com a mudança em cargos envolvendo o governo de Elmano de Freitas (PT) e mandatos eletivos. Augusta Brito (PT) deixa a vaga no Senado Federal, com licença de 120 dias programada para começar a valer nesta terça-feira, 2. Ela dará lugar à segunda suplente Janaína Farias (PT), pré-candidata à Prefeitura de Crateús. A posse será nesta terça-feira, 2. Conforme a legislação, não há impedimentos de ser parlamentar e, concomitantemente, se candidatar ao cargo de prefeita.

O titular da vaga no Senado é o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Mas, como assumiu a pasta federal, Augusta, primeira suplente, vem cumprindo as atividades no parlamento desde o início do mandato. Ela chegou a ser vice-líder do PT na Casa.

Janaína é braço direito de Camilo desde que ele foi governador do Ceará e foi escolhida como segunda suplente dele no Senado. Ela deixa a chefia da Assessoria Especial do Ministério da Educação.

Augusta, por sua vez, assumirá o lugar de Waldemir Catanho (PT) na Secretaria de Articulação Política do governo Elmano. Catanho deixará o cargo no dia 12 de abril para focar em sua pré-candidatura à prefeitura de Caucaia. Ele foi escolhido como o candidato à sucessão de Vitor Valim (PSB), que decidiu não tentar a reeleição.

Catanho, como vai tentar um cargo majoritário, não teria de deixar o cargo agora. Para a vaga de prefeito ou vice-prefeito, o prazo para os secretários municipais e estaduais se desligarem do cargo que ocupam é de quatro meses antes da eleição, ou seja, em julho. A saída antecipada abrirá lugar para Augusta Brito.

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, é o segundo maior município do Ceará, atrás apenas da Capital. Desde que o prefeito Valim decidiu não concorrer à reeleição, o cenário da disputa ficou bastante aberto. A escolha de Catanho como candidato de situação foi uma surpresa.

Outros pré-candidatos no município são os ex-prefeitos Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo Arruda (PDT), o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), Coronel Aginaldo (PL) e a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB).

Augusta passará a responder pela coordenação política do Palácio da Abolição e pelos entendimentos com a base parlamentar, com prefeitos e instituições. Ela foi prefeita de Graça (a 320 km de Fortaleza) e deputada estadual também por dois mandatos. Ela teve passagens por PPS e PCdoB e está no PT desde 2022.

Quem será candidato nas eleições e ocupa cargos públicos precisa se desincompatibilizar — ou seja, ser exonerado para ficar apto a concorrer. Há diferentes prazos de desincompatibilização, a depender do cargo que se ocupa e da função a ser disputada. A restrição não existe, porém, para mandatos parlamentares. Quem é vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador pode ser candidato sem necessidade de se afastar das funções.

A proximidade das eleições deverá provocar mudanças na gestão estadual e ainda mais na Prefeitura de Fortaleza. O número de secretários do prefeito José Sarto que se projeta que sairão para ser candidatos passa de dez.