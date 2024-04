No dia 7 "vai ser definido o encontro", diz vice do PT

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo LILIANE ARAÚJO no Jogo Político

O PT de Fortaleza realiza encontro no dia 21 de abril para decidir a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. No próximo domingo, 7, serão eleitos os delegados, que terão direito a voto no encontro decisivo. A 1ª vice-presidente do PT em Fortaleza, Liliane Araújo, ressalta que o dia 7 será decisivo, quando todos os filiados poderão votar nas chapas que têm apoio declarado a algum dos cinco pré-candidatos. Liliane apoia a deputada Luizianne Lins.

"A gente queria mostrar que a nossa chapa defende e quer Luizianne prefeita. Porque as outras chapas também não fizeram talvez muita questão de dizer a que veio. Por isso que é importante no dia 7, lá é que vai ser definido o encontro. Porque a gente já vai ter esse parâmetro aí de quem é que vai ter mais delegados ou menos delegados", afirmou, em entrevista nesta segunda-feira, 1º, ao podcast Jogo Político.

Liliane acredita que podem haver surpresas, pelo fato de a militância votar em peso. Estão no páreo Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins.