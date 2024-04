Com disputas de aliados, Elmano prega esforço para preservar base

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Augusta, Camilo, Onélia, a empossada Janaína, Jaques Wagner e Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) diz que haverá "esforço grande" para preservar a base de partidos aliados no âmbito estadual, apesar das disputas dentro do bloco nas próximas eleições municipais. Ele considera normais as disputas locais, mas se preocupa em não permitir que afetem a coalizão que dá suporte à administração. A avaliação foi feita em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 2, na cerimônia de posse da senadora Janaína Farias (PT), em Brasília.

"Já há muitos anos a nossa base é bastante ampla. Desde o governo de Cid Gomes (PSB), nós sempre tivemos muitos partidos da nossa base e todas as eleições municipais tivemos disputa entre os partidos da base. Não será diferente. Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de manter a base aliada mesmo tendo disputa", comentou o chefe do Poder Executivo estadual.

Onze legendas formam a aliança do governo Elmano. São elas: PSB, PSD, Psol, Rede, Republicanos, PP, MDB, PCdoB, PV, Podemos e Solidariedade. Em Fortaleza, Psol e Rede, que formam federação, lançaram pré-candidatos.

O senador Cid Gomes, chefe político do PSB cearense atualmente, já externou desejo de evitar hegemonia de um único partido nos governos federal, estadual e municipal. O PSD tem Célio Studart com desejo de concorrer.

No interior, os problemas são maiores. Em Iguatu, o PT rachou com a filiação de Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto (MDB). Elmano firmou compromisso de apoiá-lo. O ex-petista Sá Vilarouca deixou a legenda após o recém-filiado ingressar.

Em Sobral, há conflito do prefeito Ivo Gomes (PSB) com a vice petista, Christianne Coelho. Ivo exonerou funcionários da vice-prefeitura e já alegou haver um "movimento no entorno dela de candidatura a prefeito", situação que não permite em sua gestão.

Em Aracati, o PT quer candidatura própria, fazendo, assim, oposição ao atual prefeito Bismarck Maia (Podemos), que lançará um aliado.

O cenário ainda está em aberto em Brejo Santo. Na última eleição municipal, em 2020, o PT disputou contra a atual gestora, Gislaine Landim (PSB). Para a reeleição de Gislaine, seu filho, o deputado estadual Guilherme Landim (PDT), disse que há "boa vontade" de lideranças do PT para uma aliança.

Diante de divergências, Elmano de Freitas tenta evitar que a tranquilidade política do Governo do Estado seja afetada.

Com informações de João Paulo Biage