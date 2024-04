Elmano: Augusta é "pessoa mais certa" para Articulação Política do governo

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senadora Augusta Brito; presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba; governador Elmano de Freitas; secretária Onélia Santana; e o ministro Camilo Santana

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que a antecessora na vaga no Senado, Augusta Brito, é a "pessoa mais certa" para comandar a Secretaria de Articulação Política do Ceará. A declaração foi dada ao O POVO nesta terça-feira, 2.

"A pessoa mais certa para a função, né? Jeitosa, boa articuladora. Demonstrou isso quando foi líder do governo do Camilo (Santana). Não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter uma grande articuladora política", projetou o chefe do Executivo estadual.

A petista assume a pasta no lugar de Waldemir Catanho (PT), que concorrerá a prefeito de Caucaia. "Quero ajudar especialmente nesse período pré-eleitoral para que o governo saia fortalecido politicamente com os aliados", disse Augusta.

Com informações de João Paulo Biage