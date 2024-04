Janaína chora, emociona colegas e comemora em jantar na casa de Eunício

Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado Familiares, amigos e apoiadores de Janaína Farias

Às 15h30min, fui para a frente do gabinete da senadora Janaína Farias (PT) para aguardar a chegada dela ao Senado Federal. A cerimônia de posse estava marcada para 16 horas e eu precisava falar com ela antes da sessão que faria a então assessora do ministro Camilo Santana virar senadora da República. Não demorou muito e o elevador chegou com Janaína e família. Nos 10 minutos que fiquei ali ela deve ter andado uns 5 metros e tirado 50 fotos. "Eu estou muito feliz", disse seis vezes, com os olhos marejados, enquanto eu a entrevistava.

Uma hora depois, o Salão Azul estava tomado. Prefeitos, deputados e a cúpula do Ministério da Educação se juntaram à família de Janaína para assistir a cerimônia. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, também marcou presença, assim como Camilo. "Ela merece! Trabalhadora que só ela", ouvi algumas vezes dos presentes.

No púlpito, Janaína chorou e fez chorar. "Esta senadora é filha dos sertões e sente muito orgulho. Eu carrego no sangue aquela gente de fibra e trabalhadora e é assim que assumo meu mandato. Minha mãe, quando a senhora iria imaginar que eu estaria aqui, com um vestido feito pela senhora, de renda renascença? Nenhum traje teria tanta riqueza quanto este que carrega o suor das suas mãos", disse Janaína, entre lágrimas, para dona Helena Farias, que, aos 74 anos, entrava pela primeira vez no plenário do Senado.

"Me dá um aparte, presidente", pediu o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), antes de se derreter em elogios à nova colega e a Camilo. "Como filho de merendeira, dizer que nesses meus 5 anos de mandato, foi o mais emocionante discurso que eu vi de uma suplente. Tenho certeza de sua envergadura moral, pois para ser suplente de Camilo Santana tem que ter muita honradez. Este homem que é o maior governador do Ceará e, para mim, já é o maior ministro da Educação da história deste país".

Janaína passou o resto da sessão ao lado do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, na mesa do plenário. Ao fim da audiência, mais fotos, abraços e barrigas vazias. Um ex-presidente do Congresso salvou a turma: o deputado Eunício Oliveira convidou Janaína e os presentes para um jantar na casa dele. "Ele me honrou com esse convite, então nós vamos", falou Janaína, antes de se despedir.