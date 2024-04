Prefeita de Massapê deixa partido do irmão e vai para o Republicanos

Foto: Reprodução/ Instagram-Aline Albuquerque Prefeita de Massapê deixa partido de irmão e se filia ao Republicanos

Aline Albuquerque, prefeita de Massapê, a 259 quilômetros de Fortaleza, anunciou na tarde desta quinta-feira, 4, que está deixando o Progressistas para ingressar no Republicanos. A mudança de partido visa as eleições municipais de 2024. Aline disputará a reeleição.

Nas redes sociais, a gestora emitiu um convite para o evento de filiação, programado para as 19 horas desta quinta-feira, 4.

A filiação partidária ocorre meses depois de uma crise com o irmão, o deputado federal AJ Albuquerque, e o vice-prefeito Luiz Carlos Frota, ambos integrantes do Progressistas. No meio do impasse está o pai, Zezinho Albuquerque (Progressistas), deputado estadual e secretário de Cidades do Estado.

O embate familiar veio à público após um vídeo do deputado criticando a irmã, ao lado de Luiz Carlos, ser veiculado nas redes sociais. O desentendimento teria sido motivado por um suposto cancelamento da cessão de um veículo utilizado pelo vice-prefeito para levar populares para atendimento médico em outras cidades. Para pôr fim à discussão, AJ foi à cidade dar um carro de presente ao vice-prefeito.

A filiação de Aline ao Republicanos segue o mesmo trajeto que tantos outros políticos cearenses nos últimos quatro anos. Em meio a crises internas nos partidos, mais de 50 prefeitos mudaram de partido.

No último pleito municipal, o Progressistas elegeu, além de Aline, 19 gestores municipais. Atualmente tem oito prefeituras. O Republicanos, por sua vez, elegeu titulares em dois municípios na última eleição. Hoje tem seis prefeitos.

AJ Albuquerque já foi prefeito do Município, eleito em 2012. Tentou a reeleição em 2016, mas perdeu para o tio, João Jacques Albuquerque, de outro ramo da família. Em 2020, Aline foi eleita.