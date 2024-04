Evandro terá maioria dos delegados e deverá ser confirmado candidato do PT

Foto: AURÉLIO ALVES  Evandro Leitão comemora com militantes após eleição de delegados do PT

Evandro Leitão confirmou favoritismo e conseguiu maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa (Alece) terá o apoio da maioria dos delegados que votarão em encontro municipal do partido, marcado para o dia 21 de abril. Individualmente, a chapa que apoia Luizianne Lins foi a mais votada, com 1.686 votos. Mas, Evandro teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). A eleição registrou 5.813 votos válidos.

Resultado por candidato

Evandro Leitão: 3.445 votos (59%)

Luizianne Lins: 1.686 votos (29%)

Guilherme Sampaio: 572 votos (9,75%)

Larissa Gaspar: 110 votos (1,87%)

Resultado por chapa

Chapa 100 - Luizianne Lins: 1.686 (29%)

Chapa 110 - Evandro Leitão: 1.442 (24,6%)

Chapa 120 - Evandro Leitão: 797 (13,63%)

Chapa 150 - Evandro Leitão: 642 (11%)

Chapa 180 - Evandro Leitão: 564 (9,77%)

Chapa 123 - Guilherme Sampaio: 572 (9,75%)

Chapa 140 - Larissa Gaspar: 110 (1,87%)

Votos em branco: 56

Votos nulos: 45

O processo de escolha se dá por meio de eleição indireta. Foram eleitos neste domingo, 7, a chapas que indicarão os delegados que terão direito a voto no encontro municipal. O encontro, marcado para o próximo dia 21 de abril, vai oficializar a candidatura do partido à Prefeitura da Capital.

Neste domingo, os filiados votaram em chapas de delegados, que apoiam algum dos candidatos.

As chapas na disputa eram:

Chapa 123 - Nosso Partido, Nossa Fortaleza: Guilherme Sampaio

⁠Apoiada por: vereador Dr. Vicente; ex-secretária de Educação Dra. Ana Maria Fontenele; médico psiquiatra Dr. Valton Miranda



Chapa 140 - Por Uma Fortaleza do Povo: Larissa Gaspar

⁠Apoiada por: Nilze Costa e Silva, Angela Uchoa, Paulo Roberto Ximenes, Marcelo Uchoa, Gustavo Portela, Aline Saraiva

Chapa 100 - Luizianne Prefeita: Luizianne Lins

⁠Apoiada por: Deodato Ramalho, Mariana Lacerda, Roberto Gomes, Vereadora Adriana, Ana Lúcia Vitorino, Wládia Fernandes, Rafael Tomyama, Eudes Bayma, Vaumick Ribeiro

Chapas que apoiam Evandro Leitão (apoiadores do presidente da Assembleia Legislativa se dividiram em quatro chapas)

Chapa 110 - Unidade Petista Rumo à Vitória, liderada por Miguel Braz, secretário-executivo de Articulação Política do Estado

⁠Chapa 120 - Unidade Ação Popular, liderada por João Aglaylson, que foi chefe de gabinete de Ronivaldo e hoje tem cargo na articulação do governo Elmano de Freitas

⁠Chapa 150 - Unidade e Esperança MPT/MS/EPS, que reúne José Airton Cirilo, Acrísio Sena e Professor Pinheiro

Chapa 180 - Unidade por Fortaleza, liderada por José Guimarães

Artur Bruno, pré-candidato, não apresentou chapa

Evandro não votou porque apenas filiados até 8 de julho de 2023 têm esse direito. O deputado se filiou em dezembro.

Cinco pré-candidatos estão na disputa:

Artur Bruno, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e hoje assessor especial do governo Elmano de Freitas





Evandro Leitão, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa





Guilherme Sampaio, vereador licenciado, deputado estadual em exercício e ex-secretário de Cultura do Estado





Larissa Gaspar, deputada estadual e ex-vereadora





Luizianne Lins, deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza, ex-vereadora e ex-deputada estadual

Houve atritos e provocações entre parte dos filiados. Apoiadores de Luizianne fizeram cobranças e hostilidades a aliados de Evandro e de Guilherme. Quando Evandro chegou, na parte da manhã, militantes ligados a Luizianne balançaram bandeiras e gritaram o nome dela. O deputado estadual De Assis Diniz disse que não era permitido e tentou tirar. Armou-se, então, a confusão.

Com a situação já calma, uma mulher, ao cumprimentar Evandro na sede do PT, disse a ele: "Aqui é Luizianne. Se ela não for candidata nós vamos votar tudo em branco".

Apoiadores de Luizianne e Evandro discutiram na sede. Sobre Guilherme, uma senhora disse: "Traiu Luizianne".

Na sede do partido, no bairro Benfica, um dos locais de votação, as urnas foram abertas por volta das 8h10min, com os primeiros eleitores chegando logo em seguida. A votação se encerrou quando o relógio passava das 17 horas. Após o fim do pleito, militantes ligados a ex-prefeita festejaram o rito partidário na sede do partido e entoaram cânticos de apoio a Luizianne. Com a divulgação de resultados extraoficiais em primeira mão pelo O POVO, por volta das 19 horas, militantes que apoiam Evandro começaram a comemorar.

Evandro chegou à sede do partido às 20 horas onde foi recebido por apoiadores que, cantando e pulando, o acompanharam PT adentro. Com ele estavam o deputado federal José Guimarães e os deputados estaduais De Assis Diniz e Júlio Cesar Filho.

Dentro da sede, o pré-candidato petista reforçou discurso de unidade, onde afirmou que buscaria os outros quatro pré-candidatos para selar um pacto partidário que garanta união.

"Não tem nem vencidos, nem derrotados, nem vencedores. Aliás, se teve algum vencedor foi o partido dos trabalhadores. Pelo exemplo de democracia, pela lisura do processo. Acredito que o PT sai fortalecido e unido deste processo de escolha dos delegados que irão escolher aquele que representará o partido e o projeto comandado pelo presidente Lula, pelo governador Elmano e pelo ministro Camilo Santana. É neste projeto que acreditamos", disse Evandro em coletiva.

O resultado oficial foi divulgado depois das 20 horas, quando o presidente do PT Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio, realizou leitura dos dados da votação. Ele reforçou o fortalecimento do partido após o processo.

"Foi um dia bastante intenso e mais uma vez o PT celebra a sua democracia interna. Parabenizo os representantes das chapas, pré-candidatos. Parabenizar Evandro, Larissa, Luizianne, Arthur e à comissão eleitoral e nosso grupo de trabalho eleitoral", comentou o presidente do PT Fortaleza.

E seguiu: "O PT é o único partido do Brasil que realiza um processo direto de envolvimento da sua militância como vocês viram hoje. Foi de arrepiar o que vimos no PT", disse Guilherme reforçando que a votação registrou "recorde de presença". Foram 5.813 votos validos, 56 votos brancos e 45 nulos. (Colaborou Érico Firmo)

