Luizianne: "Influências externas invadiram a integridade dos processos internos do PT"

Foto: Thays Maria Salles LUIZIANNE durante aula para alunos do Curso de Jornalismo da UFC

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) celebrou o fato de ter tido a chapa individualmente mais votada na eleição de delegados para o encontro do PT que definirá a candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza. O maior número de delegados eleitos é de chapas que apoiam Evandro Leitão. Ele recebeu o apoio de quatro chapas, que reúnem 59,3% do total de votos válidos. A chapa de Luizianne teve 29%.

"Nossa chapa foi a mais votada nas eleições internas do partido, elegendo, assim, o maior número de delegados para o Encontro Municipal", disse Luizianne por meio de nota.

A deputada se manifestou em tom de vitória e expressou o desejo de ser confirmada candidata no encontro de 21 de abril.

"A vitória da chapa 100 representa a vontade e a mobilização da maioria dos filiados e filiadas do PT de Fortaleza. Por isso, é muito importante que essa vontade seja respeitada para garantir a representatividade e a democracia interna do partido. Espero que a vitória de hoje traga união e força para continuar lutando pelos ideais do partido".

A ex-prefeita reclamou ainda de "influências externas", sem mencionar quais. Ela considera que tais interferências "invadiram a integridade dos processos internos do PT".

Reservadamente, um evandrista questionou o argumento de Luizianne ao comemorar por a chapa ter sido a mais votada isoladamente. Ele alega que há subgrupos dentro da chapa luiziannista, que decidiram sair juntos como chapa única.