Sarto faz reforma na equipe e anuncia 18 novos secretários

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do Palácio do Bispo, Paço Municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou no fim da noite desta segunda-feira, 8, o nome de novos 18 secretários da gestão na Capital. Alguns dos novos titulares vão ocupar a cadeira de nomes que deixaram os cargos para disputar nas eleições, a maioria como vereadores. Na última sexta-feira, 5, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) a exoneração de 13 secretários que pretendem ser candidatos nas próximas eleições.

Seis secretários da gestão do prefeito constam na lista da chapa de vereadores que vão concorrer pelo PDT apresentada na semana passada. Na época, Sarto apontou que seriam, pelo menos, 15 mudanças. Além dos pré-candidatos, o prefeito justificou a mudança para dar mais "celeridade" este ano.

"A cada ano a gente faz avaliações e a avaliação da gestão é que, esse ano, nós temos que dar um ritmo muito maior, se já tinhamos, mas esse ano nós temos muita coisa para apresentar, é uma questão de ajuste fino da gestão para torná-la cada vez mais celere e responsiva", ressaltou na ocasião.

O prefeito mexe em pontos estratégicos de sua gestão, como a educação que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar assume, Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

Promoções também aconteceram com novo titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que desempenhou o cargo de secretário executivo regional 10. O mesmoa aconteceu na regional 3, com Ariane Sousa da Silva, que era secretaria executiva da pasta. Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT).

Desponta na lista ainda o deputado estadual Lucinildo Frota, que recentemente se filiou ao PDT e é, ou era, pré-candidato a Prefeitura de Maracanaú. Consta também Alanderson de Castro Mangueira, que foi candidato pelo PSB ao cargo de deputado federal em 2022 e atuou como secretário na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).

"Desejo muito sucesso aos novos secretários municipais e peço a todos o máximo empenho para seguirmos trabalhando, atendendo a população com sensibilidade e respeito", publicou o prefeito nas redes sociais.





MUDANÇAS NA PREFEITURA

Secretário da Educação

Quem sai: Dalila Saldanha

Quem entra: Jefferson de Queiroz Maia

Secretaria da Segurança Cidadã

Quem sai: Eduardo Holanda

Quem entra: Heraldo Pacheco

Secretaria da Cultura

Quem sai: Elpídio Nogueira

Quem entra: Roberto Viana dos Reis Júnior

Secretaria do Esporte e Lazer

Quem sai: Ozires Pontes

Quem entra: Ticiana Sampaio Pinheiro

Coordenador Especial de Proteção e Bem-Estar Animal

Quem sai: Marcel Sales Girão

Quem entra: Ricardo Ribeiro Garcia

Secretaria Executiva Regional 1

Quem sai: Kamyla Castro

Quem entra: Priscila Teixeira Lima

Secretaria Executiva Regional 2

Quem sai: Rennys Frota

Quem entra: João Carlos Araújo

Secretaria Executiva Regional 3

Quem sai: Pedro França

Quem entra: Ariane Sousa da Silva

Secretaria Executiva Regional 4

Quem sai: Natália Rios

Quem entra: Ubiratan Teixeira

Secretaria Executiva Regional 5

Quem sai: Moacir Soares

Quem entra: Lucinildo Frota

Secretaria Executiva Regional 7

Quem sai: Benigno Júnior

Quem entra: Bruno Alves Batista Falcão

Secretaria Executiva Regional 8

Quem sai: Fábio Rubens

Quem entra: Carlos Frederico de Lacerda Castelo Branco Moreira

Secretaria Executiva Regional 9

Quem sai: Ésio Feitosa

Quem entra: Pedro Tiago Mendes Amaral

Secretaria Executiva Regional 10

Quem sai: Ubiratan Teixeira

Quem entra: Alanderson de Castro Mangueira

Secretaria Executiva Regional 11

Quem sai: Sócrates Cabral

Quem entra: Fernando Feitosa de Lima

Procon

Quem sai: Wellington Sabóia

Quem entra: Eneylandia Rabelo Lemos

Instituto do Planejamento de Fortaleza