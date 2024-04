Valim diz que deixará vida pública e Elmano tenta reverter

Foto: Samuel Setubal Vitor Valim, prefeito de Caucaia, com o governador Elmano de Freitas

O cargo de prefeito de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deve ser o último que ocupará Vitor Valim, atual gestor do município. Ele disse que não disputará eleições futuras ou exercerá cargos públicos. Ele confirmou ao O POVO a intenção, que tenta ser evitada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Valim mencionou a perda de sua filha mais velha, Sofia Valim, que morreu em dezembro de 2023. Segundo o gestor, o foco será a família após 20 anos de vida pública. "A minha vida política eleitoral se encerra agora, todo mundo sabe o que eu passei. É uma decisão familiar e pessoal. Sempre vou estar para aconselhar amigos, para usar minha experiência em prol da população, mas vocês não verão mais o Vitor concorrendo à eleição, pleito eleitoral. Como também não irei ocupar nenhum cargo público", afirmou.

E seguiu: "Já estou mais de 20 anos na vida pública e, devido ao que passei com a perda da minha filha, acho que em um novo momento da vida, tenho que me dedicar à minha família. E feliz por estar vendo entregas reais e não falatórias". A fala aconteceu nesta segunda-feira, 8, durante entrega da nova pavimentação de 24 quilômetros de estradas a moradores da zona rural de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Durante a cerimônia, Valim chegou a comentar a intenção de deixar a vida pública e foi rebatido pelo governador. Elmano fez diversos acenos positivos ao prefeito e relembrou a disputa pela Prefeitura de Caucaia, na qual saiu derrotado justamente por Valim em 2020.

"Ele fica nesse negócio de sair da vida política, mas estou junto com vocês. Vamos conversar e não vamos deixar ele sair, porque o povo quer que ele fique", disse.

Valim comentou sobre o acordo firmado por nomes da oposição contra a candidatura governista no Município. O prefeito não vai tentar reeleição e apresentou o atual secretário de Articulação Política, Waldemir Catanho (PT), como o candidato à sucessão. Há uma articulação entre José Gerardo Arruda (PDT), Deuzinho Filho, vice-prefeito de Caucaia, e Emília Pessoa (PSDB) para apoio em um segundo turno.

"Só sei de uma coisa, tem gente que está querendo voltar, teve a oportunidade e nunca fez", alfinetou os adversários. Os pré-candidatos José Gerardo Arruda e Naumi Amorim (PSD) são ex-prefeitos e se colocaram para concorrer novamente.

Catanho também participou do evento. Ele discursou e protagonizou cena inusitada enquanto Valim falava à imprensa. O prefeito, ao ser questionado sobre as localidades que receberiam entregas semelhantes, disse estar com dificuldades para enxergar e pediu para Catanho ler. O pré-candidato leu os bairros, errou uma pronúncia e foi corrigido pelo prefeito.