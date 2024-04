Janaína Farias rebate Ciro Gomes: "covardia e misoginia forte"

Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado SENADORA Janaína Farias em seu discurso de posse

A senadora Janaína Farias (PT-CE) lamentou o episódio de misoginia protagonizado pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE). Ciro disse que a senadora era "assessora para assuntos de cama" do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE). "Foi lamentável o tamanho da covardia. Misoginia forte!", classificou Janaína.

A cearense lembrou episódios considerados misóginos protagonizados por Ciro Gomes: em 2002, o então candidato à Presidência disse que o papel de Patrícia Pillar, sua então esposa, era se deitar com ele; já em 2021, Ciro mirou na presidente Dilma Rousseff, ao chamá-la de incompetente e presunçosa, que apontou "profunda misoginia" do ex-governador do Ceará.

"Ele já fez isso em vários episódios. É um ser humano que representa pouco para o Brasil e, no século que nós vivemos, ver esse preconceito relacionado à mulher na política é algo que eu lamento, mas que não me abala em nada", afirmou Janaína.

Nessa terça, 9, o Senado acolheu um voto de repúdio, assinado por todas as senadoras, contra Ciro. O documento diz que a fala de Ciro foi preconceituosa e agressiva.

"Esses ataques são repugnantes e absolutamente inaceitáveis, refletindo uma postura pessoal de desvalorização das mulheres e uma resistência preocupante à participação feminina em espaços de poder e decisão", menciona o requerimento, que foi redigido pela líder da bancada feminina, Daniella Ribeiro (PSD-PB).

A solidariedade do bloco à senadora Janaína Farias foi imediata. Antes mesmo de escrever o voto de repúdio, Daniella Ribeiro telefonou para prestar solidariedade à parlamentar.

Também ligaram para a petista Ana Paula Lobato (PSB-MA), Eliziane Gama (PSD-MA), Teresa Leitão (PT-PE) e Zenaide Maia (PSD-RN). Leila Barros, senadora pelo PDT, não hesitou em nenhum momento em assinar o documento.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi além e enviou uma lembrança para o gabinete de Janaína. "Independente de partido e de ideologias, todas me apoiaram. Vários senadores, de diferentes partidos, também prestaram solidariedade, pois acreditam no trabalho da mulher, o que eu agradeço demais", revelou Janaína.

A saída de Augusta Brito e a entrada de Janaína Farias na vaga de Camilo Santana acendeu uma discussão sobre suplentes no Senado Federal.

Atualmente, são seis os substitutos: Ana Paula Lobato (substituta de Flávio Dino), Fernando Farias (suplente de Renan Filho), Margareth Buzetti (substituta de Carlos Fávaro), Jussara Lima (suplente de Wellington Dias), Ivete da Silveira (suplente de Jorginho Mello) e Janaína Farias.