Luísa Cela se filia ao PSB e transfere título para Fortaleza

Luísa Cela, titular da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), se filiou ao PSB e transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza, se tornando uma das opções eleitorais do partido na disputa pelo comando do Executivo municipal.

A informação da ida de Luísa para a sigla socialista foi confirmada pelo presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana, ao O POVO nessa terça-feira, 9.

Com os movimentos da secretária, ela fica cotada para ser candidata a vice-prefeita em uma chapa encabeçada pelo PT.

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), largou na frente na disputa interna da sigla, conquistando a maioria dos votos para encontro de delegados que acontece no próximo dia 21.

Filha de Izolda Cela, secretária-executiva do MEC e ex-governadora, Luísa não se desincompatibilizou da Secult, uma vez que não será candidata a vereadora, tendo o prazo para deixar a pasta até junho, caso decida concorrer a algum cargo no Executivo. (Guilherme Gonsalves)