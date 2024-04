Adjuntos, quadros técnicos ou ligados a aliados: quem são os novos secretários de Sarto

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Prefeito anunciou novos secretários, após exoneração em massa dos que vão concorrer em cargos públicos

Na última segunda-feira, 8, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) anunciou 17 novos secretários que vão compor sua gestão após reforma administrativa, de olho nas eleições. No último sábado, 13 nomes foram exonerados da gestão municipal, sete deles vão concorrer ao cargo de vereador na chapa do PDT. Outros nomes também irão participar da eleição seja em outros partidos ou na disputa por prefeituras.

Além dos pré-candidatos, o prefeito justificou a mudança para dar mais "celeridade" á gestão neste ano. "A cada ano a gente faz avaliações e a avaliação da gestão é que, esse ano, nós temos que dar um ritmo muito maior, se já tínhamos, mas esse ano nós temos muita coisa para apresentar, é uma questão de ajuste fino da gestão para torná-la cada vez mais célere e responsiva", ressaltou.

O prefeito mexeu em pontos estratégicos da gestão, como a educação, que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar, assumiu Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

As alterações tiveram três estratégias: quadros que já faziam parte da gestão, ou eram adjuntos ou coordenadores, nomes próximo de aliados ou aliados propriamente. "Dança das cadeiras" também aconteceram, como com o titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que era secretário da regional 10.

Na Regional 3, com Ariane Sousa da Silva, houve uma promoção, já que ela era secretária executiva da pasta. O mesmo aconteceu na Secretaria do Esporte e Lazer, Regional 2, Regional 8, Procon e Instituto do Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).



Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT). Desponta na lista ainda o deputado estadual Lucinildo Frota, que recentemente se filiou ao PDT e é pré-candidato à prefeitura de Maracanaú.

Houve uma mudança desde o anúncio: Fernando Feitosa de Lima, que antes iria ficar na Regional 11, foi transferido para a 9. Pedro Tiago Mendes Amaral, anunciado inicialmente nesta pasta, foi confirmado na 11.

Veja perfil dos novos secretários

Secretário da Educação

Jefferson de Queiroz Maia

Novo titular atuava como secretário adjunto da pasta. Ele é professor de História e tem experiência na área educacional. O gestor também foi coordenador da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR) 2, na Secretaria Estadual da Educação (Seduc), além de ter exercido cargos de gestão na EEFM Telina Barbosa da Costa e na Escola José de Alencar.

O novo secretário, Jefferson Maia, já assumiu interinamente a SME em ocasiões anteriores na ausência de Dalila. Em 2023, por exemplo, o nome dele aparece em documentos do Diário Oficial respondendo como secretário municipal de educação.

Secretaria da Segurança Cidadã

Heraldo Pacheco

Heraldo Pacheco foi coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) entre os anos de 2016 a 2019. Antes, ele exercia a função de Comandante Adjunto. Quando deixou o comando do Corpo de Bombeiros, foi sucedido pelo coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, que ocupava justamente o posto de secretário da Segurança Cidadã e deixou o cargo na semana passada.

Ele é natural do município de Camocim. O militar se formou pela Academia General Edgar Facó no ano de 1990. É bacharel em Segurança Pública, graduado nas licenciaturas em Ciências e em Física pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e especialista em Políticas Públicas pela Universidade Regional do Cariri (Urca).

Entre as funções exercidas no Corpo de Bombeiros, foi comandante das Seções de Combate a Incêndios dos quarteis do Mucuripe e Icaraí; chefe da Seção de Ensino e Instrução da Escola de Bombeiros; professor do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros; comandante do Núcleo de Busca e Salvamento; diretor de Finanças do CBMCE; comandante do Núcleo de Bombeiro Litorâneo; coordenador Estadual de Defesa Civil; e comandante Geral Adjunto.

Secretaria da Cultura

Roberto Viana dos Reis Júnior

O novo secretário é músico multi-instrumentista, produtor cultural e criador do Festival de Música da Juventude de Fortaleza. Ele também é presidente nacional do Movimento Cultural Darcy Ribeiro (MCDR) e ex-presidente do Conselho Estadual de Juventude.

Ele aparece como secretário parlamentar do deputado federal André Figueiredo entre 2019 e 2022, conforme site da Câmara dos Deputados. O nome também aparece na lista do diretório nacional do PDT do quadriênio 2022 a 2026.

Secretaria do Esporte e Lazer

Ticiana Sampaio Pinheiro

Economista e pós-graduada em Gestão Pública, ela já fazia parte da pasta, como chefe do Gabinete.A secretaria é responsável pela organização e realização de ações e atividades esportivas e de lazer e administra equipamentos como Estádio Presidente Vargas e Ginásio Paulo Sarasate.

Coordenador Especial de Proteção e Bem-Estar Animal

Ricardo Ribeiro Garcia

O novo secretário é médico veterinário e administra uma clínica em Fortaleza. A pasta é responsável por elaborar e executar políticas públicas para garantir o respeito aos direitos dos animais em Fortaleza. O órgão gerencia o projeto VetMóvel e a Clínica Veterinária de Fortaleza.



Secretaria Executiva Regional 1

Priscila Teixeira Lima

Era coordenada da Secretaria de Gestão Regional (Seger). Com população estimada em 344.510 mil habitantes, a SER 1 abrange dez bairros da Capital: Álvaro Weyne, Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Floresta, Jacarecanga, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha.

Secretaria Executiva Regional 2

João Carlos Araújo

Ele já integrava a pasta sendo titular da Coordenadoria do Acolhimento e Articulação. Com população estimada em 284.237 mil habitantes, a SER 2 abrange 11 bairros da Capital: Aldeota, Cais do Porto, De Lourdes, Dionísio Torres, Joaquim Távora, Meireles, Mucuripe, Papicu, São João do Tauape, Varjota e Vicente Pinzón.

Secretaria Executiva Regional 3

Ariane Sousa da Silva

Ela era secretária executiva da mesma regional. Com população estimada em 230.063 mil habitantes, a SER 3 abrange 13 bairros da Capital: Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Farias Brito, Monte Castelo, Olavo Oliveira, Padre Andrade, Parque Araxá, Parquelândia, Presidente Kennedy, Quintino Cunha, Rodolfo Teófilo, São Gerardo e Vila Ellery.

Secretaria Executiva Regional 4

Ubiratan Teixeira

Ele era o secretário da Regional 10 e foi migrado para a 4. Ele acumula diversos cargos públicos ao longo da vida. Foi assessor técnico no Ministério da Integração Nacional, atuou na Defensoria Pública do Distrito Federal, foi secretário parlamentar (2007 a 2011), foi chefe de Gabinete na Câmara dos Deputados (2011 a 2015), diretor de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), de 2019 a 2022, conselheiro estadual de política sobre drogas (2021 a 2022) e diretor da Escola Pública de Trânsito do Ceará (2021 a 2022).

Com população estimada em 220.051 mil habitantes, a SER 4 abrange 13 bairros da Capital: Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Damas, Fátima, Itaoca, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Parangaba, Parreão, Vila Peri e Vila União.

Secretaria Executiva Regional 5

Lucinildo Frota

Deputado estadual eleito em 2022, Lucinildo Frota recentemente se filiou ao PDT e é pré-candidato à prefeitura de Maracanaú onde foi vereador. No município, ele presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara Municipal de Maracanaú e foi secretário da mesa diretora por três vezes.

Com população estimada em 225.200 mil habitantes, a SER 5 abrange cinco bairros da Capital: Bom Jardim, Bonsucesso, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira, que faz fronteira com Maracanaú.



Secretaria Executiva Regional 7

Bruno Alves Batista Falcão

Bruno Alves Batista Falcão trabalhava com o deputado André Figueiredo e aparece no site da Câmara dos Deputados como secretário parlamentar do político desde 2019. Com população estimada em 143.769 mil habitantes, a SER 7 abrange 11 bairros da Capital: Cidade 2000, Cocó, Edson Queiroz, Guararapes, Luciano Cavalcante, Manuel Dias Branco, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Sabiaguaba, Salinas e Sapiranga/Coité.

Secretaria Executiva Regional 8

Carlos Frederico de Lacerda Castelo Branco Moreira

Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT). A regional abrange bairros como Serrinha, Itaperi e Dendê, Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré, José Walter e Planalto Ayrton Senna.

Secretaria Executiva Regional 9

Pedro Tiago Mendes Amaral

Policial Militar, empresário ligado ao deputado Lucinildo Frota. Recebeu título de cidadão maracanauense a pedido do parlamentar quando ele era vereador. A Regional é responsável por sete bairros: Cajazeiras, Barroso, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Parque Santa Maria, Ancuri e Pedras.

Secretaria Executiva Regional 10

Alanderson de Castro Mangueira

Alanderson de Castro Mangueira foi candidato pelo PSB ao cargo de deputado federal em 2022, tendo na eleição anterior, em 2018, também se candidatado ao mesmo cargo. Ele ficou na suplência. Na parte de gestão, atuou como secretário na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), com experiência na área de Gestão Pública e Engenharia Sanitária, com ênfase em Engenharia Ambiental. Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).

Fazem parte da Regional 10, os bairros Maraponga, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Parque São José, Mondubim, Novo Mondubim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Aracapé

Secretaria Executiva Regional 11

Fernando Feitosa de Lima

Nas redes sociais, ele se apresenta como gestor de Recursos Humanos e sendo pós-graduado em Políticas Públicas. Ele pertence aos quadros da Federação Cearense de Futebol desde 2013, e da Federação Cearense de Futsal desde 2014.

Ele fazia parte da Secretaria Municipal Da Gestão Regional (Seger) e tem proximidade com o vereador Michel Lins (PRD). A regional administra bairros com: Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano, Pici, Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Genibaú, Conjunto Ceará I e Conjunto Ceará II

Procon

Eneylandia Rabelo Lemos

É servidora pública concursada, desde 2010, atuando como fiscal do município de Fortaleza, gestora pública e autoridade sanitária julgadora, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no período de 2013 a 2017.

Formou-se em Enfermagem e é pós-graduada nas áreas de Saúde da Família, pela Universidade Estadual do Ceará (Uece); Vigilância Sanitária, pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE); e Gestão da Vigilância Sanitária, pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.

Ela atuou como assistente de fiscalização pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na Coordenadoria de Fiscalização da Regional IV, no período de 2017 a 2020. Era diretora do próprio Procon.

Instituto do Planejamento de Fortaleza

Larissa de Miranda Menescal

Ela já fazia parte da pasta e era a superintendente adjunta, tendo sido também analista de Planejamento e Gestão do Iplanfor. Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Ceará(2004) e mestrado em Urban Management pela Technische Universitat Berlin(2009). É também professora do Centro Universitário Christus, com experiência na área de Planejamento Urbano e Regional.

Quem são os novos secretários

Secretário da Educação

Jefferson de Queiroz Maia

Era secretário adjunto da pasta. Professor de História, foi coordenador da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) 2, na Secretaria Estadual da Educação (Seduc), além de ter exercido cargos de gestão na EEFM Telina Barbosa da Costa e na Escola José de Alencar. Já assumiu interinamente a SME na ausência da ex-secretária.

Secretaria da Segurança Cidadã

Heraldo Pacheco

Foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará de 2016 a 2019. Quando deixou o comando do Corpo de Bombeiros, foi sucedido pelo coronel Eduardo Holanda, que ocupava justamente o posto de secretário da Segurança Cidadã e deixou o cargo na semana passada. No Corpo de Bombeiros, Pacheco foi comandante das Seções de Combate a Incêndios dos quarteis do Mucuripe e Icaraí; comandante do Núcleo de Busca e Salvamento; comandante do Núcleo de Bombeiro Litorâneo e coordenador Estadual de Defesa Civil.

Secretaria da Cultura

Roberto Viana dos Reis Júnior

Músico multi-instrumentista, produtor cultural e criador do Festival de Música da Juventude de Fortaleza. É ex-presidente do Conselho Estadual de Juventude. Foi secretário parlamentar do deputado federal André Figueiredo entre 2019 e 2022 e membro do diretório nacional do PDT.

Secretaria do Esporte e Lazer

Ticiana Sampaio Pinheiro

Era chefe de gabinete na pasta

Coordenador Especial de Proteção e Bem-Estar Animal

Ricardo Ribeiro Garcia

Médico veterinário e administra clínica em Fortaleza

Secretaria Executiva Regional 1

Priscila Teixeira Lima

Era coordenadora da Secretaria de Gestão Regional (Seger).

Secretaria Executiva Regional 2

João Carlos Araújo

Ele já integrava a pasta como titular da Coordenadoria do Acolhimento e Articulação

Secretaria Executiva Regional 3

Ariane Sousa da Silva

Ela era secretária executiva da mesma regional

Secretaria Executiva Regional 4

Ubiratan Teixeira

Ele era o secretário da Regional 10 e foi migrado para a 4. Ele acumula diversos cargos públicos ao longo da vida. Foi assessor técnico no Ministério da Integração Nacional, atuou na Defensoria Pública do Distrito Federal, foi secretário parlamentar (2007 a 2011), foi chefe de Gabinete na Câmara dos Deputados (2011 a 2015), diretor de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), de 2019 a 2022, conselheiro estadual de política sobre drogas (2021 a 2022) e diretor da Escola Pública de Trânsito do Ceará (2021 a 2022).

Secretaria Executiva Regional 5

Lucinildo Frota

Deputado estadual, recentemente se filiou ao PDT e é pré-candidato à prefeitura de Maracanaú onde foi vereador.

Secretaria Executiva Regional 7

Bruno Alves Batista Falcão

Trabalhava com o deputado André Figueiredo e aparece no site da Câmara dos Deputados como secretário parlamentar do político desde 2019.

Secretaria Executiva Regional 8

Carlos Frederico de Lacerda Castelo Branco Moreira

Já tinha cargo na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT).

Secretaria Executiva Regional 9

Pedro Tiago Mendes Amaral

Policial Militar, empresário ligado ao deputado Lucinildo Frota. Recebeu título de cidadão maracanauense a pedido do parlamentar quando ele era vereador.

Secretaria Executiva Regional 10

Alanderson de Castro Mangueira

Foi candidato pelo PSB a deputado federal em 2022, tendo na eleição anterior, em 2018, também se candidatado ao mesmo cargo. Na parte de gestão, foi coordenador executivo na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).

Secretaria Executiva Regional 11

Fernando Feitosa de Lima

Nas redes sociais, apresenta-se como gestor de Recursos Humanos e sendo pós-graduado em Políticas Públicas. Pertence aos quadros da Federação Cearense de Futebol desde 2013, e da Federação Cearense de Futsal desde 2014. Ele fazia parte da Secretaria Municipal Da Gestão Regional (Seger) e tem proximidade com o vereador Michel Lins (PRD).

Procon

Eneylandia Rabelo Lemos

É servidora pública concursada, desde 2010, atuando como fiscal do município de Fortaleza, gestora pública e autoridade sanitária julgadora, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no período de 2013 a 2017. Formou-se em Enfermagem e foi assistente de fiscalização na Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na Coordenadoria de Fiscalização da Regional IV, no período de 2017 a 2020. Era diretora do próprio Procon.

Instituto do Planejamento de Fortaleza

Larissa de Miranda Menescal

Ela já fazia parte da pasta e era a superintendente adjunta, tendo sido também analista de Planejamento e Gestão do Iplanfor. Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Ceará(2004) e mestrado em Urban Management pela Technische Universitat Berlin(2009). É também professora do Centro Universitário Christus, com experiência na área de Planejamento Urbano e Regional.