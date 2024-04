TJCE define lista para desembargador; chefe da Procap lidera

Foto: Divulgação/TJCE TRIBUNAL de Justiça do Ceará (TJCE)

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) definiu nessa quinta-feira, 11, a lista tríplice para desembargador com nomes oriundos do Ministério Público do Estado (MPCE) - o chamado quinto constitucional.

Compõem a lista, pela ordem, os procuradores Marcos William Leite de Oliveira (42 votos), Francisco Lucídio de Queiroz Júnior (33 votos) e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (25 votos).

Como O POVO havia antecipado ainda em março, estavam muito bem cotados para as vagas Marcos William, coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), e Francisco Lucídio, vice-procurador-geral de Justiça, ambos favoritos.

Elaborado o trio de quadros do MPCE, o rol de candidatos é enviado agora para exame do governador Elmano de Freitas (PT), que tem a prerrogativa de escolher o próximo integrante do pleno do TJCE.

A reportagem apurou que a tendência é de que o chefe do Abolição acolha o nome do primeiro da lista tríplice, respeitando a posição dos procuradores na montagem final, que passou de oito opções para seis e finalmente para três.

Inicialmente, estavam no páreo sete procuradores e somente um promotor, Agostinho Oliver Ramos Teles, do Núcleo de Recursos Criminais da instituição.

Os procuradores eram Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Léo Charles Henri Bossard II, Luciano Percicotti Santana, Luiz Alcântara Costa Andrade, Luzanira Maria Formiga e Marcos William Leite de Oliveira.

Em sessão no dia 25/3, coube ao Conselho Superior do Ministério Público do Ceará (MPCE) fazer uma triagem, da qual resultou uma lista sêxtupla, então encaminhada para o TJCE.

A presença exclusiva de procuradores na lista sêxtupla preparada pelo MPCE se consolidou durante a presidência da desembargadora Nailde Pinheiro à frente do tribunal.

A cadeira no TJCE foi aberta com a aposentadoria do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte em março último. Outra, porém, logo deverá ser preenchida: a do hoje ministro do STJ Teodoro Silva Santos, ex-TJCE.