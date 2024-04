Elmano levará "dossiê" sobre Enel para ministro

Foto: FCO FONTENELE Fachada da Enel, distribuidora de energia do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), preparou uma espécie de dossiê sobre as falhas mais recentes da concessionária de energia elétrica Enel no Estado.

O documento será apresentado pelo petista em reunião nesta terça-feira, 16, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em Brasília, a partir das 18 horas.

Segundo apurou O POVO, o dossiê agrupa dados sobre os problemas mais recorrentes causados pela fornecedora de energia elétrica, tais como interrupção no abastecimento em períodos de grande fluxo turístico ou de movimentação no comércio, como em datas comemorativas.

As informações adicionais sobre a Enel foram demandadas pelo próprio Palácio do Planalto, que avalia adotar medidas contra a empresa.

Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) também deve participar da reunião nesta terça. O parlamentar defende uma intervenção imediata do Governo Federal para que a situação seja resolvida no Ceará.

De acordo com Guimarães, o "Ministério de Minas e Energia precisa intervir aqui (no Ceará), ou para cancelar a concessão, não renovando, ou modelando".

A Enel é alvo de uma CPI, instalada na Assembleia Legislativa do Estado (Alece). Nos últimos meses, as queixas contra a empresa se elevaram exponencialmente.