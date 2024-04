Vínculos entre Irã e Israel remetem à Bíblia

Foto: AHMAD GHARABLI/AFP Helicópteros de transporte militar da Força Aérea Israelense sobrevoam o sul do deserto de Negev em 14 de abril de 2024, após ataque de drones do Irá

É dito que as relações entre Israel e Irã — antiga Pérsia — foram cordiais até a Revolução Islâmica, em 1979. As ligações entre os povos persas e os judeus, no entanto, datam dos tempos bíblicos, mais especificamente, do cativeiro da Babilônia.

Esse período foi marcado pelo exílio do povo judeu na Babilônia. Jerusalém foi cercada e, anos depois, destruída. Os povos hebreus foram exilados por cerca de 50 anos (587 a 538 a.C).

O fim do exílio é atribuído à chegada de Ciro, conhecido como o grande ou "o ungido", fundador do império persa. É o único não judeu chamado de Messias no Torá.