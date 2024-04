Ataques de Ciro a Janaína "serão respondidos na Justiça"

Foto: Reprodução/Instagram Janaína Farias Janaína Farias assumiu mandato no Senado

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que o ex-governador Ciro Gomes (PDT) responderá na Justiça sobre as falas machistas proferidas contra a senadora Janaína Farias (PT). A afirmação foi dada ao O POVO nesta terça-feira, 16, em Brasília.

Ao ser questionado sobre o caso, Camilo respondeu: "Acho que ela já se posicionou. Os ataques serão respondidos na Justiça. Essa é a resposta".

A parlamentar, por sua vez, já havia informado que processará o pedetista. Para Janaína, a fala de Ciro é "lamentável" e ele vai "responder por mais esse absurdo".

Ao O POVO, Janaína classificou o episódio de "covardia e misoginia forte".

O ex-ministro disse em entrevista que Janaína prestou serviços de "harém" a Camilo. Além disso, ele questionou a capacidade dela de assumir cargo no Senado.

O titular da vaga é o ministro da Educação, que saiu para assumir a pasta no governo Lula. Em seu lugar ficou a primeira suplente Augusta Brito (PT), que assumiu a Secretaria da Articulação do Governo do Ceará. Por isso, a segunda suplente ocupa a função.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente em Brasília