Camilo espera PT unido: "Processo está sendo todo cumprido"

Foto: João Paulo Biage CAMILO SANTANA espera PT unido após escolha de candidato em Fortaleza e diálogo com base aliada

Camilo Santana (PT), ministro da Educação e um dos principais líderes do PT cearense, espera que o partido saia unido do processo de escolha do candidato que representará a sigla nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Em conversa com O POVO nesta terça-feira, 16, o ex-governador contou que o próximo passo será dialogar com a base de partidos aliados.

"O que a gente sempre defende é a unidade do partido, né? O partido passa a ter suas instâncias democráticas, de ouvir, de escolher, de debater. Esse processo está sendo todo cumprido", disse Camilo.

Ainda conforme o ministro, o principal é apresentar um projeto para a Capital alinhado à base aliada. "O mais importante é o projeto que nós queremos apresentar para Fortaleza, o projeto que nós queremos apresentar com o conjunto de partidos, que não é só o PT".

Camilo explicou, ainda, que essa etapa que define os delegados para escolher o nome no próximo domingo, 21, é de responsabilidade do PT, mas haverá o "movimento" com os partidos aliados. "Ouvi-los, os nomes, para que a gente possa apresentar quais as mudanças que nós queremos oferecer ao povo de Fortaleza nessas eleições de 2024", concluiu.

No último dia 7 de abril, a legenda realizou a votação das chapas de delegados partidários que escolherão o postulante do PT para disputar o Paço da capital cearense. Com cinco nomes no páreo, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PT), saiu na frente com a maioria dos votos, totalizando quase 60% do eleitorado.

Enquanto isso, a deputada federal Luizianne Lins (PT) chegou à marca de 29% dos votos. O presidente do diretório municipal, Guilherme Sampaio, conseguiu 9, 75%, e a deputada estadual Larissa Gaspar, 1, 87%. Já o assessor de assuntos especiais do Governo, Artur Bruno, não apresentou chapa. Eles compõem o grupo de pré-candidatos petistas.

No próximo dia 21, haverá o encontro municipal para decidir a candidatura do PT a prefeito nas eleições deste ano.

Os delegados que apoiam Evandro se dividiram em quatro chapas . Luizianne concentrou os votos em uma só que, isoladamente, foi a mais votada. Passado o resultado, ela se declarou vitoriosa e reclamou de "influências externas" que, segundo disse em nota, "invadiram a integridade dos processos internos do PT".



Com informações de João paulo Biage, correspondente em Brasília