Izolda deixará MEC e concorrer a prefeita de Sobral é "possibilidade"

Foto: FÁBIO LIMA IZOLDA Cela, secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora

A ex-governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela (PSB), afirmou nesta terça-feira, 16, que vai se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), e que a candidatura à Prefeitura de Sobral "é uma possibilidade".

"Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter nem a intenção ou um plano definido de candidatura, mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção", seguiu. "É possível, embora também não esteja definido, programado, necessariamente".

Para disputar um cargo de prefeito ou vereador nas Eleições de 2024, ocupantes de diversos cargos e funções - como servidores públicos e militares, por exemplo - devem cumprir prazos de desincompatibilização exigidos por lei. Para o cargo de Izolda, ela precisa se afastar até 6 de junho.

Quando questionada se tem, de fato, desejo de disputar a Prefeitura de Sobral ou se prefere continuar no Ministério da Educação, Izolda afirmou que "não tem a deliberada intenção de ser candidata" e que está priorizando o trabalho para o qual foi designada no MEC.

"Estou muito concentrada com o trabalho intenso no Ministério, mas, eu acho que é possível avaliar as opções e perspectivas. Eleição é sempre uma coisa muito séria", completou.

O marido de Izolda, Clodoveu Arruda, o Veveu (PT), já foi prefeito de Sobral, de 2011 a 2016.

No último dia 5 de abril, o senador Cid Gomes (PSB) foi questionado sobre as eleições municipais em Sobral, gerida atualmente pelo irmão dele, Ivo Gomes (PSB). Na ocasião, Cid alegou que a Izolda Cela é "um grande quadro", e que ela deve estar "apta para participar do processo eleitoral".

"A legislação brasileira estabelece que, quem ocupa cargos de direção e assessoramento, secretário e secretário executivo, pra se candidatar a vereador tem que se desincompatibilizar hoje. Para disputar prefeitura, contudo, deve se desincompatibilizar com quatro meses de antecedência.

"Eu defendo que ela esteja disponível para participar do processo, ela e tantos outros, não quero aqui, fechar oportunidades não. Quem vai conduzir o processo lá é o Ivo", completou, durante visita do presidente Lula (PT) às obras da Transnordestina em Iguatu.

Em 12 de abril, o diretório do PT no município aprovou a manutenção da aliança com a base do prefeito Ivo Gomes (PSB).

O principal adversário deverá ser o deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), derrotado por Ivo em 2020.