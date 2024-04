Maior defensor de Sarto diz não haver obra no bairro dele

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior é aliado, mas cobra Sarto

Após o vice-líder de José Sarto, PP Cell (PDT) defender que existem obras do prefeito em toda a cidade, o vereador Adail Júnior (PDT) contestou a declaração. Movimento surpreendeu pois os dois integram a base do prefeito.

O conflito teve início durante a fala de PP Cell que, por sua vez, rebatia a vereadora da oposição Estrela Barros (PSD). A vereadora havia alegado que Sarto era seletivo nas obras.

PP Cell reagiu: "Todos os dias o prefeito Sarto inaugura obras em todos os bairros de Fortaleza, Da Aldeota ao Canindezinho. Do Antônio Bezerra…", começou o vereador.

Nesse momento, ele foi interrompido por Adail, que exclamou: "Ei, tira o Antônio Bezerra daí, pelo amor de Deus". PP Cell seguiu, frisando: "Todos os dias o prefeito Sarto inaugura obras na grande Fortaleza inteira".

E completou: "Vai ver o Antônio Bezerra do Adail já tava com tudo feito, por isso que graças a Deus não precisa fazer mais nada lá."

Em seguida, Adail foi à tribuna. "Presidente eu estava calado, mas jamais poderia deixar de responder o vice-líder do governo, PP Cell, quando mencionou que o bairro de Antônio Bezerra tem obra do prefeito Sarto. O Antônio Bezerra, PP Cell? Não leve a mal não, mas não tem não. Sou da base do prefeito Sarto, mas pra ser muito sincero…", disse.

Adail citou que houve apenas uma inauguração, da Escola de Tempo Integral (ETI) José Carlos de Oliveira Neto, que já estava pronta. O vereador reclamou de obras paradas como a ponte que ligaria os bairros Dom Lustosa e Antônio Bezerra.

O vereador Didi Mangueira (PDT), outro vice-líder de Sarto na Câmara, rebateu Adail pela paralisação na obra da ponte.

"O PP Cell lembra que o vereador Adail Júnior veio a esta tribuna agradecer a gestão pelo início das obras da ponte lá do Antônio Bezerra. Ora, nós sabemos que uma ponte não tem condições de ser dada a continuidade num período chuvoso desse", completou.

O vereador Adail Júnior se notabiliza como um dos defensores mais incisivos da Prefeitura de Fortaleza e do PDT.

Com informações de Guilherme Gonsalves