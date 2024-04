Adail diz não ser oposição a Sarto: "Foi só uma chateação"

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior é aliado, mas cobra Sarto

Um dia após dizer que a Prefeitura de Fortaleza não tem obras no bairro Antônio Bezerra, o vereador Adail Júnior (PDT) afirmou que as críticas não significa que ele esteja indo para a oposição ao prefeito José Sarto (PDT). Segundo ele, local de o parlamentar falar é na tribuna.

"Não, cara, longe disso. Acho que foi só uma chateação mesmo de base do prefeito, prefeito, vereador, mas isso tem nada a ver, não, sou base do prefeito de Sarto, está certo? Não tem nada a ver com ser de oposição, sair da base, não. É porque eu sou muito sincero, quando tem que falar mesmo eu falo, e o local de o parlamentar falar é na tribuna", disse Adail, afirmando estar longe de ser oposição, pois é pedetista "puro sangue".

Adail protagonizou bate-boca no plenário da Câmara Municipal pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, 17, conforme mostrou a coluna Vertical. Ele rebateu frontalmente os colegas que defendiam a existência de obras da gestão José Sarto por toda a Cidade.

"O que eu falei nos bastidores, eu falo na tribuna. Está dizendo aí que tem obra em toda a cidade, pois me cite obras que têm no Antônio Bezerra? Aí eu tomo para mim. Me cite obra no Quintino Cunha? Com exceção da reforma 'réa' do Dom Lustosa? Vossa Excelência fala artificialmente", disse Adail a Carlos Mesquita (PDT), vice-líder do governo Sarto na Câmara.