Capitão Wagner diz que não dividirá palanque com Ciro

Foto: Reprodução/Facebook e Reprodução/Instagram Ciro Gomes apoia Gledson Bezerra contra Fernando Santana (PT), principal adversário do prefeito no município e apoiado por Camilo Santana. Capitão Wagner apoia Gledson Bezerra desde 2020

O pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) terão o mesmo candidato em Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Porém, segundo Wagner, eles não dividirão palanque. Ambos são adversários políticos.

Wagner afirmou que estará na Capital, ocupado com a própria agenda. Na pré-campanha, ele disse, pode visitar Juazeiro do Norte para compromissos em comum.

"Eu devo estar em Fortaleza durante toda a campanha. Não devo ir a Juazeiro em nenhum momento da campanha, por isso não vou me encontrar com nenhum outro apoiador do Gledson lá na campanha de Juazeiro do Norte", afirmou.