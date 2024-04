Evandro terá 119 delegados no PT contra 58 de Luizianne

Foto: Julia Duarte EXECUTIVA municipal do PT se reuniu para organizar encontro de domingo

O PT de Fortaleza se prepara para escolher, no próximo domingo, 21, o candidato que deve representar o partido nas eleições de 2024. O evento será restrito aos delegados que vão escolher o candidato, além de observadores previamente escolhidos, cerca de 50 convidados e profissionais da imprensa. Nesta quarta-feira, 17, a Executiva Municipal do PT se reuniu e deu detalhes de como o encontro vai funcionar.

Conforme o presidente do partido em Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio, apesar do resultado do domingo, 7, quando as chapas foram votadas, há um compromisso dos delegados com os pré-candidatos e o momento será usado para o debate e escolha do candidato. Ele afastou a teoria de que o evento seria usado como uma grande "festa" para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), que teve maioria dos delegados e está próximo de ser formalizado como candidato do PT para a prefeitura de Fortaleza.

"Até aqui, isso não está dado", avaliou Sampaio. A chapa terá 20 delegados, um deles sendo ele próprio. O grupo vai se reunir no sábado, 20, para tomar partido, seguirão ao redor de seu nome ou irão apoiar formalmente a candidatura de Evandro dentro do PT.

O presidente da Assembleia terá 119 delegados, fruto da soma das quatro chapas que o apoiam no processo. A deputada Luizianne Lins (PT), que teve a chapa mais votada isoladamente, terá 58 delegados. Larissa Gaspar terá 3.

Individualmente, a chapa que apoia Luizianne foi a mais votada, com 1.686 votos. Mas, Evandro teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). A eleição registrou 5.813 votos válidos.

Luizianne agradeceu os votos, mas reclamou de "influências externas", sem mencionar quais. Ela considera que tais interferências "invadiram a integridade dos processos internos do PT".

Para o presidente municipal, o objetivo do encontro é que o PT terá como saldo "uma candidatura muito forte para disputar e vencer as eleições de 2024". Ele ressaltou que o processo foi conduzido de forma "transparente e com a máxima participação de todas as correntes".

"Da minha parte, eu não sendo o escolhido dentro desse processo, como eu participei diretamente da sua organização junto com toda a executiva e representantes de todas as forças do partido, processo conduzido com total transparência com o máximo de participação de todas as correntes e todas as chapas", disse.

E seguiu: "Então, da minha parte, se o saldo final desse processo for a escolha de qualquer outro pré-candidato ou candidata, eu estarei totalmente engajado na candidatura do PT e essa é a expectativa que eu tenho em relação a todos os outros pré-candidatos".