Silvio Almeida tem título de cidadão cearense aprovado

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quarta-feira, 17, o título de cidadão cearense para Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. A proposição é do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e coautoria do deputado Agenor Neto (MDB).

Os parlamentares do campo conservador, Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL) e Sargento Reginauro (União) votaram contrários ao título de cidadania para Silvio Almeida.

Evandro havia anunciado a proposição em novembro do ano passado, quando o ministro esteve na Assembleia para assinar termo de cooperação entre sua pasta e a Casa. Dentre os motivos ditos pelo presidente, estão as frequentes visitas de Silvio ao Ceará e o chamou de "irmão cearense".

"Vossa excelência estará recebendo também o título de cidadão cearense pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Não apenas por vir aqui, mas pela contribuição que você tá dando ao nosso Estado. Seja bem-vindo mais uma vez, futuramente irmão cearense", afirmou Evandro na ocasião.

Na época, o ministro agradeceu ao "futuro conterrâneo". "Vou poder entrar sem passaporte no Ceará", brincou na época.