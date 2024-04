A briga entre Lula e Bolsonaro sobre a transposição do São Francisco

Foto: Minstério da Integração Canal da transposição do rio São Fracisco

A transposição do rio São Francisco é objeto de disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o antecessor, Jair Bolsonaro (PL). A obra começou no primeiro governo de Lula e atravessou os mandatos de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), Bolsonaro até o mandato atual. Cada lado busca maximizar o próprio papel e minimizar o do adversário. A desinformação também é usada como arma política.

Post no X (antigo Twitter) difundiu a falsa informação de que Lula e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) teriam inaugurado obra da transposição que já teria sido entregue por Bolsonaro em 2022. Também não é verdade a recorrente alegação de que Lula mandou desligar as bombas da transposição.

Tanto o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) quanto a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) afirmaram que o trecho de obra auxiliar inaugurado por Lula em 4 de abril deste ano não havia sido lançado por Bolsonaro.



O post mentiroso usa vídeo de Lula e Lyra lançando a Estação Elevatória Água Bruta, localizada na primeira etapa da Adutora do Agreste, na cidade de Arcoverde (PE). Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), não é o mesmo equipamento lançado por Bolsonaro, que inaugurou o Ramal do Agreste, em outubro de 2021, em Sertânia (PE).

Contatada pelo Comprova, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), empresa do governo de Pernambuco responsável pela execução da obra da Adutora do Agreste, também confirmou que o trecho só foi entregue em 4 de abril.

O post também mente ao dizer que Lula mandou desligar as bombas da transposição do São Francisco, como informou o MIDR à reportagem. Alegações como esta já foram diversas vezes desmentidas pelo Comprova.

O Comprova entrou em contato com o autor do vídeo no X, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

