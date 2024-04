Grupo de Luizianne se reunirá para definir posição no encontro do PT

Foto: FÁBIO LIMA LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

A definição de quem será o candidato ou candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza ocorrerá no próximo domingo, 18, mas decisões importantes devem ocorrer até lá. Os grupos internos e chapas do partido fazem reuniões até sábado para decidir como se posicionar no encontro municipal. A principal dúvida é sobre os apoiadores da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins.

As quatro chapas que apoiam Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, somam 119 dos 200 delegados e devem garantir a ele maioria folgada. Porém, a chapa de Luizianne, com 58 representantes, teve isoladamente a maior votação. O grupo se reúne nesta sexta-feira, 19.

O POVO apurou que o grupo já dialogou entre si e há diferentes opiniões sobre a posição de apoiar ou não Evandro.

Petistas, mesmos ligados a Luizianne, já dão como certa a pré-candidatura de Evandro. Quadros ligados a ex-prefeita, porém, aguardam a orientação do grupo para definir se o presidente da Assembleia sairá candidato "por aclamação" ou se haverá votação entre os delegados.

Os outros três pré-candidatos do PT, Artur Bruno, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar ainda discutem internamente suas posições. O POVO apurou que a tendência é de que optem por apoiar Evandro. O grupo de Guilherme, o terceiro mais votado, irá se reunir sábado.

Antes da votação de delegados, Luizianne não garantiu o apoio a quem for escolhido como candidato do PT em Fortaleza. A deputada afirmou que dependeria se o processo fosse respeitoso ou invasivo. No dia em que Evandro teve 59% dos votos pelas quatro chapas, ela divulgu nota na qual afirmou que "influências externas invadiram o processo interno".

O entorno de Evandro, por sua vez, trabalha com a possibilidade de Luizianne não declarar apoio a ele. Inclusive, já entendendo como positiva uma posição de neutralidade após a confirmação da pré-candidatura do presidente da Assembleia. Evitaria ao menos o desgaste de um "racha" interno, com críticas e questionamento ao processo.

O encontro municipal do PT será no próximo domingo, 21, a partir das 9 horas no Hotel Oásis Atlântico. O evento será restrito aos delegados que vão escolher o candidato, além de observadores previamente escolhidos, cerca de 50 convidados e profissionais da imprensa.

Entre os convidados, o governador Elmano de Freitas (PT), secretários de Estado filiados ao PT, membros do diretório municipal e estadual do PT, além de membros do diretório nacional do PT pelo Estado do Ceará.