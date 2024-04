Perguntas ainda por responder sobfre as câmeras no apartamento da deputada Dayany

Foto: Divulgação Dayany Bittencourt é deputada federal pelo União Brasil

Embora o proprietário tenha negado acesso e captura das imagens, "tal afirmação só será possível após a conclusão da perícia do DVR apreendido, informando se há imagens ainda armazenadas no equipamento, de quando elas datam e se porventura foram acessadas remotamente."

A perícia não esclareceu se as imagens foram acessadas remotamente. Um arquivo de mídia mostra um modem da marca TP-link que, apesar de naquele momento aparentemente não estar ligado à rede elétrica, poderia teoricamente ter acesso remoto ao sistema de câmeras ocultas instalado.

"(...) deve-se indagar, na hipótese de que o suposto "modem" estivesse ligado e conectado a resposta aos quesitos enumerados acima. Por fim, solicita-se urgência, tendo em vista a sensibilidade do caso, devido às pessoas envolvidas."

O POVO entrou em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que respondeu, por mensagem: "Nada chegou a mim sobre esse assunto. Nem a deputada me reportou." Ele, então, pede informações sobre o tema ao repórter: "Pode me mandar?" Após o envio, ele não mais se manifestou.

Em nota ao O POVO, a equipe de Dayany afirma, por sua vez, que as autoridades competentes da Câmara dos Deputados foram informadas. São elas, conforme o gabinete de Dayany: a Presidência da Casa, Secretaria da Mulher, Observatório da Mulher, Procuradoria da Mulher, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e para a Procuradoria Parlamentar. "Como dito na nota, estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para investigar e processar os responsáveis por este ato criminoso", complementa a nota.