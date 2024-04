Dayany confirma que Lira acionou PF

Foto: Divulgação Dayany Bittencourt é deputada federal pelo União Brasil

A deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE), por meio de assessoria, confirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acionou a PF e a Polícia Legislativa para atuarem no caso das câmeras.

Segundo ela, a intenção é que investigações complementares apurem se um sistema de câmeras, em funcionamento no apartamento da parlamentar em agosto de 2023, chegou a captar alguma imagem da cearense.

À época, Dayany residia em um flat do hotel Golden Tulip, em Brasília. Ela permaneceu no imóvel alugado entre 21 de agosto e 28 do mesmo mês. Foi nesse período que assessores da deputada localizaram os dispositivos, que estavam escondidos em equipamentos nos cômodos, tais como lâmpada e alarme de incêndio.

Uma das câmeras, por exemplo, estava voltada para o banheiro. Outra, para a cama.

Ainda de acordo com a assessoria da deputada, Lira telefonou para Dayany ontem pela manhã, logo depois de ter sido informado do ocorrido. Além da PF, ele teria colocado a Polícia Legislativa à disposição.

Com a entrada da PF, "a deputada se sentiu mais segura, porque agora vamos abrir outra porta de investigação".