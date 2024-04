O desafio da participação eleitoral dos povos indígenas no Ceará

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo INDÍGENA diante da urna em ação do TRE-CE em escola Jenipapo-Kanindé

O Ceará é o quarto estado do Nordeste em população indígena. De 2010 para cá, a quantidade de residentes indígenas quase triplicou, de 20.697 para 56.353 autodeclarados. Apesar disso, ainda há impasses na participação desses povos em relação a votar e serem votados.

Integrantes da etnia Jenipapo-Kanindé relataram as principais dificuldades enfrentadas no processo eleitoral. Localizada no município de Aquiraz (CE), nos arredores da Lagoa Encantada, vivem na aldeia 130 famílias, totalizando 479 pessoas. Deste total, 215 são aptos a votar.

Os moradores da comunidade contam com uma seção eleitoral dentro da aldeia, na Escola Indígena Jenipapo-Kanindé, onde as entrevistas foram realizadas, nesta sexta-feira, 19, Dia dos Povos Indígenas. No local, eram oferecidos serviços de alistamento e regularização da situação eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Também foram disponibilizadas urnas eletrônicas para o manuseio da população votante.

Segundo os moradores, uma seção eleitoral tão próxima ajuda. Líder comunitário, Heraldo Alves, o Preá, afirma que ainda hoje pessoas da comunidade votam em outros locais, como a praia do Iguape. Moradores acordam às 4 horas da manhã para conseguirem votar.