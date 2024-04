O que se sabe sobre o ataque ao Irã atribuído a Israel

Foto: JALAA MAREY / AFP Foto de 14 de abril de 2024 mostra mísseis interceptados que dispararam do Irã em direção a Israel

Qual foi o alvo?

O ataque foi direcionado à cidade de Isfahan, no centro do Irã, a 340 quilômetros ao sul de Teerã. A agência de notícias iraniana Fars relatou "três explosões" perto da base militar de Shekari, do aeroporto de Isfahan e da cidade de Qahjavarestan, no centro do país. A agência estatal síria Sana, por sua vez, diz que Israel realizou ataque com mísseis contra unidade de defesa aérea no sul, enquanto o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Reino Unido disse que o ataque atingiu o radar militar das forças governamentais.

Por que a cidade de Isfahan é importante?

Isfahan tem uma importante base aérea que há muito tempo abriga a frota iraniana de F-14 Tomcats de fabricação americana — adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. A cidade também tem quatro pequenas instalações de pesquisa nuclear, um centro de produção de armas iranianas e um local de enriquecimento de urânio.

Qual a razão do ataque?

A ofensiva israelense foi uma aparente represália contra os drones e mísseis disparados por Teerã contra Israel no dia 13 de abril.As autoridades iranianas, por sua vez, afirmaram que agiram em "legítima defesa" após o bombardeio contra seu consulado em Damasco, em 1º de abril, que atribuem a Israel e no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária.

Israel alertou que atacaria o Irã?

Os Estados Unidos informaram aos ministros das Relações Exteriores do G7 que receberam informações de "última hora", segundo o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. De acordo com ele, os EUA forneceram a informação em sessão desta sexta-feira de manhã, que foi alterada no último minuto para abordar o ataque.

Os Estados Unidos se envolveram?

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta que os Estados Unidos não estavam envolvidos em nenhuma "operação ofensiva", mas se recusou a responder às alegações de que Israel deu aos EUA aviso prévio da ação.

Quais foram os danos?

Autoridades militares iranianas disseram que as redes de defesa aérea foram ativadas e que um sistema em uma base militar em Isfahan "foi usado para interceptação", segundo a mídia estatal. Não houve danos causados pelo incidente, disse o relatório. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da mesma forma, informou que as instalações nucleares iranianas não sofreram danos. Não está claro se houve vítimas.