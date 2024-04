Tabajaras: pertencimento ao Ceará há mais de três séculos

Foto: AURÉLIO ALVES Ipueiras, área de litígio entre Ceará e Piauí

Em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, membros da comunidade originária que habita na região cearense disputada pelo estado vizinho Piauí reforçam a importância da relação com o território em que vivem e exigem que a localidade continue sob a posse do Ceará.

A etnia Tabajara, por exemplo, dispõe de provas documentais que constatam que o sentimento de pertencimento ao Ceará é ancestral, conforme Carta Régia, datada de 1721.

O documento, expedido no século XVIII, já integra a defesa cearense no processo da Ação Cível Originária n° 1831 que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). A Carta Régia de 1721 determina que a Serra da Ibiapaba seria designada aos indígenas da etnia Tabajaras, como resposta ao sentimento de pertencimento exposto.

O Grupo de Trabalho do Ceará, a cargo do processo de litígio, avalia que a Carta Régia projeta a posse cearense sobre toda a Serra da Ibiapaba.