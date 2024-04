Ex-petista anuncia apoio de Ciro e Cid contra PT em Iguatu

Foto: José Leomar/Assembleia Legislativa JOSÉ de Sá Vilarouca, pré-candidato do PSB a prefeito de Iguatu

O pré-candidato a prefeito do Iguatu, Sá Vilarouca, anunciou o apoio do ex-governador Ciro Gomes (PDT). Filiado ao PSB desde que deixou recentemente o PT, o empresário já tinha apoio do irmão dele, o senador Cid Gomes (PSB).

A declaração de apoio coloca irmãos Ciro e Cid no mesmo palanque após racha em 2022, que tomou contornos na escolha do candidato ao Governo do Ceará.

"Sá não anda só. Só anda em boa companhia. Depois de Cid Gomes, agora Ciro Gomes", disse o pré-candidato, em foto compartilhada ao lado de Ciro. "Sá está formando alianças fortes para que Iguatu possa vencer os mais de 20 anos de atraso, má-gestão, desrespeito à população, perseguições e falta de vontade política. Juntos, vamos mudar Iguatu. E vem ainda mais apoio por aí."

Sá deve concorrer contra Ilo Neto (PT), que deixou justamente o PSB. Ele é filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB) e deve contar com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana na candidatura a prefeito em Iguatu.

O diretório municipal do PT no município, o mais populoso da região Centro-Sul do Ceará, havia lançado Sá Vilarouca como pré-candidato do partido à Prefeitura, gerando impasse no município. A filiação de Ilo foi apreciada pelo Diretório Estadual e aprovada.

Em meio ao imbróglio, o presidente da sigla no Município, Claudemir Brito, havia pontuado que a migração de Ilo Neto aconteceria apenas para ele ser candidato. Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar vídeo que rejeitava a adesão do postulante a candidato ao PT, e afirmou que "historicamente, ele esteve na oposição ao Partido dos Trabalhadores".

Após a aprovação da filiação de Ilo pela executiva estadual, o diretório do PT de Iguatu lançou nota repudiando a decisão e criticou a entrada do "bolsonarista Ílio Neto" no PT. "A decisão essa que tem claras intenções de tentar interferir em uma decisão democrática construída pelos filiados e filiadas desse partido no município de Iguatu", diz o texto.

Elmano tem compromisso com Ilo em Iguatu após apoio do deputado na eleição para governador, em 2022, o que assegurou palanque para o petista na cidade. A informação é do deputado estadual De Assis Diniz (PT).